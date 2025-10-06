https://uz.sputniknews.ru/20251006/konets-tsvetnoy-epoxi-gruziya-opyat-otmenila-revolyutsiyu-52488360.html

Конец цветной эпохи: Грузия опять отменила революцию

Конец цветной эпохи: Грузия опять отменила революцию

06.10.2025

В Грузии рутинно попытались захватить президентский дворец в ночь после выборов — больше по привычке подожгли покрышки и возвели баррикады. Полиция тоже по инерции потушила покрышки и разогнала протестующих водометами. Все события вспыхнули и погасли за выходные, пишет колумнист РИА Новости. Продолжения банкета, похоже, не будет. Оно будет разве что для лидеров протеста, но и то не в привычном смысле. Не в том смысле, что они теперь придут к власти как эмиссары "свободного мира". А в том, что их теперь с высокой долей вероятности посадят за попытку свержения конституционного строя. Они и сами это поняли: перекладывают ответственность за штурм президентского дворца друг на друга и кивают на мифических "российских провокаторов".Субботние события в Тбилиси — это, во-первых, постскриптум к провалу решительной попытки цветной революции в Грузии, в которую тогда еще единый либерал-глобалистский Запад серьезно вложился год назад, отчаявшись получить от грузинских властей второй фронт для России. Тогда Грузию мощно качали несколько месяцев, были западные посланники на местном "майдане", массовые демонстрации, уличные бои, использование соцсетей для подгона студентов, бабушки на коленях перед спецназом — все по методичкам смены режимов.Тогда правительство устояло и отстояло волеизъявление большинства на парламентских выборах. Сейчас — эхо тех событий, которые в ускоренной форме повторились как фарс. Снова выборы, на сей раз муниципальные. Снова оппозиция заявила, что у нее украли победу, притом что на этот раз она в выборах во многих округах вообще не участвовала, заранее объявив голосование нелегитимным. Брюссель своим людям в Грузии оперативно поддержки не объявил — было бы ради кого выходить на работу в выходные, а для Вашингтона эти люди уже и вовсе не свои.В общем, сторонники Михаила Саакашвили проходят путь самого Саакашвили, который дошел от президента Грузии до бомжа, а теперь и зэка.Второй — и главный момент. Экспресс-провал пятого за четыре года "майдана" в Тбилиси — это не только окончательное прощание с эпохой Саакашвили в Грузии. Это еще и подведение черты под эпохой цветных революций как таковой. Ушла эпоха. И символично, что черту под ней подвела Грузия, с которой в 2003 году эта эпоха на постсоветском пространстве началась.Технологии смены режимов по методике Джина Шарпа за десятилетия их применения прозападными политиками, журналистами, НПО — прокси американских и европейских спецслужб — разобраны и изучены в мельчайших деталях. Разработаны и обкатаны эффективные методики противодействия этим приемам. Дело за малым: внешним суверенитетом, внутренней легитимностью, наличием работающего государства и политической волей правительств эти методики применять.Социальные технологии имеют свойство устаревать, так же как и просто технологии. "Сакральные жертвы", "праведный гнев" толпы, выдача активистов на зарплате за весь народ, милые девушки, вяжущие солдатикам ленточки на форму, и трогательные бабушки, раздающие им пирожки, — весь этот политический лохотрон более не работает. Техника фокуса разоблачена, и фокусник больше не впечатляет. Но расслабляться нельзя. Мошенничество вечно. Аферисты всегда будут адаптироваться к новым условиям и изобретать новые способы жульничества. И это относится не только к телефонным звонкам и переписке в социальных сетях, но и к большой политике.

Александр Носович

