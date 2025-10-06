В Самарканде прошел первый международный конкурс "Music City Samarkand-2025"
САМАРКАНД, 6 окт — Sputnik. В Самарканде прошел первый международный конкурс "Music City Samarkand-2025", сообщает корреспондент Sputnik.
На сцене областного русского театра драмы выступили около 200 артистов из России и Узбекистана. Настоящие самородки, они покорили зрителей песнями, танцами, игрой на музыкальных инструментах, дефиле и мини-постановками.
Главная особенность конкурса — отсутствие ограничений: здесь выступали участники самых разных возрастов, профессий и с различными физическими особенностями. Каждый номер становился маленькой историей, рассказанной языком искусства.
Проект удалось реализовать благодаря российскому фонду "Мелодика души" , а также Центру содружества народов Урала и Узбекистана "Дустлик".
"Однажды, увидев в Екатеринбурге, как на сцене выступают люди разных возрастов и возможностей, я предложил руководителю фонда “Мелодика души” Марии Федороских и ее сестре Евгении Курдиной провести конкурс в Самарканде — городе, известном крупными международными событиями, такими как “Шарк тароналари”. Рад, что нам удалось воплотить эту идею", — рассказал руководитель узбекского культурного центра в Екатеринбурге Обид Турапов.
Мария и Евгения поддержали инициативу и привезли в Самарканд около 30 артистов из России.
"Мы рады, что екатеринбургский проект вышел за пределы России. В Самарканде услышали не только участников из разных регионов РФ, но и талантливых узбекских исполнителей. Было интересно наблюдать, как русский фольклор переходит в игру на дойре, как сплетаются голоса двух народов. Мы не ожидали такого количества участников — выступал даже оркестр!", — поделилась впечатлениями организатор конкурса Мария Федороских.
Среди участников — преподаватель фортепиано детской школы музыки и искусств № 3 города Самарканда Сарвиноз Ибрагимова, которая привела на конкурс трех учениц, а также двух сыновей и племянника.
"Пятнадцатилетний племянник Сардор сыграл на кларнете, младший сын — танго на гитаре, а старший удивил публику игрой сразу на трех дойрах. Я тоже решила испытать свои силы — хотелось услышать мнение российских экспертов. В итоге все мы получили дипломы в разных категориях", — рассказала Сарвиноз Ибрагимова.
Главными победителями конкурса стали Альбина Торицына, блестяще исполнившая этнический уральский танец, несмотря на аномалию кисти одной руки, и оркестр специализированной школы музыки и искусств Самарканда. Им вручили Гран-при конкурса.
“По профессии я юрист, но восемь лет назад начала заниматься танцами — хотелось движения и творчества. Со временем хобби стало частью жизни. В Самарканде я впервые, и для меня это дебют. Очень рада, что мой номер, рассказывающий об уральском быте, нашел отклик у зрителей", — поделилась Торицына.
Конкурс завершился торжественной церемонией награждения и ярким гала-концертом, ставшим настоящим праздником дружбы и вдохновения.