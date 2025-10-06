https://uz.sputniknews.ru/20251006/pervyy-mejdunarodnyy-konkurs-music-city-samarkand-2025-52496434.html

В Самарканде прошел первый международный конкурс "Music City Samarkand-2025"

Проект удалось реализовать благодаря российскому фонду "Мелодика души", а также Центру содружества народов Урала и Узбекистана "Дустлик"

САМАРКАНД, 6 окт — Sputnik. В Самарканде прошел первый международный конкурс "Music City Samarkand-2025", сообщает корреспондент Sputnik.На сцене областного русского театра драмы выступили около 200 артистов из России и Узбекистана. Настоящие самородки, они покорили зрителей песнями, танцами, игрой на музыкальных инструментах, дефиле и мини-постановками.Главная особенность конкурса — отсутствие ограничений: здесь выступали участники самых разных возрастов, профессий и с различными физическими особенностями. Каждый номер становился маленькой историей, рассказанной языком искусства.Проект удалось реализовать благодаря российскому фонду "Мелодика души" , а также Центру содружества народов Урала и Узбекистана "Дустлик".Мария и Евгения поддержали инициативу и привезли в Самарканд около 30 артистов из России.Среди участников — преподаватель фортепиано детской школы музыки и искусств № 3 города Самарканда Сарвиноз Ибрагимова, которая привела на конкурс трех учениц, а также двух сыновей и племянника.Главными победителями конкурса стали Альбина Торицына, блестяще исполнившая этнический уральский танец, несмотря на аномалию кисти одной руки, и оркестр специализированной школы музыки и искусств Самарканда. Им вручили Гран-при конкурса.Конкурс завершился торжественной церемонией награждения и ярким гала-концертом, ставшим настоящим праздником дружбы и вдохновения.

