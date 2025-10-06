https://uz.sputniknews.ru/20251006/rossiyskie-boytsy-osvobodili-otradnoe-v-xarkovskoy-oblasti-52494716.html

СВО: российские бойцы освободили Отрадное в Харьковской области

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север"

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Российская армия освободила Отрадное в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Северной" группировки войск.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка в Сумской области.На Харьковском направлении — подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка. В результате противник потерял:

