Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: российские бойцы освободили Отрадное в Харьковской области
СВО: российские бойцы освободили Отрадное в Харьковской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север"
2025-10-06T14:47+0500
2025-10-06T14:59+0500
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Российская армия освободила Отрадное в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Северной" группировки войск.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка в Сумской области.На Харьковском направлении — подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка. В результате противник потерял:
14:47 06.10.2025 (обновлено: 14:59 06.10.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Российская армия освободила Отрадное в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Северной" группировки войск.
“Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области”, — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка в Сумской области.
На Харьковском направлении — подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка.
В результате противник потерял:
более 160 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
пять автомобилей;
два артиллерийских орудия;
станцию радиоэлектронной борьбы;
два склада боеприпасов;
пять складов материальных средств.
