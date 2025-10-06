https://uz.sputniknews.ru/20251006/sotrudnichestvo-podmoskovya-i-uzbekistana-52501559.html

Сотрудничество Подмосковья и Узбекистана: выставки, инвестиции, расширение партнерства

Сотрудничество Подмосковья и Узбекистана: выставки, инвестиции, расширение партнерства

Фонд поддержки ВЭД Московской области ежегодно организует участие подмосковных компаний в международных мероприятиях, проходящих в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В 2024 году доля Подмосковья во внешнеторговом обороте Россия — Узбекистан превысила 7%. Объем товарооборота вырос более чем на 17% по сравнению с предыдущим годом, а за последние пять лет — почти в два раза.Фонд поддержки ВЭД Московской области ежегодно организует участие подмосковных компаний в международных мероприятиях в Узбекистане. Только за 2025 год предприятия региона были представлены на отраслевых выставках UzBuild, UzFood, Power Uzbekistan, а также в рамках деловой программы ИННОПРОМ Центральная Азия.Завершающим мероприятием года станет 3-я Международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, бассейны, технологии по охране окружающей среды и возобновляемые источники энергии – Aquatherm Tashkent 2025", которая пройдет в столице Узбекистана 7-8 октября.Фонд выступит на ней организатором межрегионального стенда, объединяющего 14 производителей из четырех субъектов РФ: Московской, Ульяновской, Калужской областей и Пермского края.В преддверии выставки Ольга Игоревна Щеголева — исполнительный директор Фонда поддержки ВЭД Московской области рассказала Sputnik Узбекистан о сотрудничестве региона с республикой, а также о том, что представит Россия на мероприятии.Она добавила, что подмосковные предприятия экспортируют в Узбекистан фармпродукцию, механическое оборудование, продукцию деревообработки, косметику, продукты питания.В числе стратегических партнеров — завод "Метровагонмаш", поставляющий вагоны для ташкентского метрополитена и "Загорский трубный завод", работающий с узбекскими заказчиками.В свою очередь, импорт из Узбекистана включает овощи, фрукты, хлопок, текстиль. Активно развиваются инвестпроекты в химической, пищевой и строительной отраслях. В Московской области планируют запуск машиностроительного предприятия с участием узбекского капитала.По словам исполнительного директора Фонда, международные выставки и бизнес-миссии остаются эффективным инструментом продвижения продукции и расширения клиентской базы."Это возможность личного общения с потенциальными клиентами и партнерами. Это дает покупателям возможность быстро ознакомиться с актуальными предложениями, проконсультироваться со специалистами, провести анализ цен и качества, обсудить коммерческие условия и заключить соглашения", — добавила Ольга Щеголева.

