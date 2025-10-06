Сотрудничество Подмосковья и Узбекистана: выставки, инвестиции, расширение партнерства
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В 2024 году доля Подмосковья во внешнеторговом обороте Россия — Узбекистан превысила 7%. Объем товарооборота вырос более чем на 17% по сравнению с предыдущим годом, а за последние пять лет — почти в два раза.
Фонд поддержки ВЭД Московской области ежегодно организует участие подмосковных компаний в международных мероприятиях в Узбекистане. Только за 2025 год предприятия региона были представлены на отраслевых выставках UzBuild, UzFood, Power Uzbekistan, а также в рамках деловой программы ИННОПРОМ Центральная Азия.
Завершающим мероприятием года станет 3-я Международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, бассейны, технологии по охране окружающей среды и возобновляемые источники энергии – Aquatherm Tashkent 2025", которая пройдет в столице Узбекистана 7-8 октября.
Фонд выступит на ней организатором межрегионального стенда, объединяющего 14 производителей из четырех субъектов РФ: Московской, Ульяновской, Калужской областей и Пермского края.
В преддверии выставки Ольга Игоревна Щеголева — исполнительный директор Фонда поддержки ВЭД Московской области рассказала Sputnik Узбекистан о сотрудничестве региона с республикой, а также о том, что представит Россия на мероприятии.
Исполнительный директор Фонда поддержки ВЭД Московской области Ольга Щеголева
"В 2024 году при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области предприятия региона заключили свыше 40 экспортных контрактов с партнерами из Узбекистана на общую сумму около $13 млн", — подчеркнула Ольга Щеголева.
Она добавила, что подмосковные предприятия экспортируют в Узбекистан фармпродукцию, механическое оборудование, продукцию деревообработки, косметику, продукты питания.
В числе стратегических партнеров — завод "Метровагонмаш", поставляющий вагоны для ташкентского метрополитена и "Загорский трубный завод", работающий с узбекскими заказчиками.
В свою очередь, импорт из Узбекистана включает овощи, фрукты, хлопок, текстиль. Активно развиваются инвестпроекты в химической, пищевой и строительной отраслях. В Московской области планируют запуск машиностроительного предприятия с участием узбекского капитала.
"На Aquatherm Tashkent 2025 от Московской области будут представлены производители радиаторов и котлов центрального отопления, производитель гибкой подводки для воды и газа, производитель полимеров и композиций на их основе, компания, занимающаяся строительством электростанций", — рассказала Ольга Щеголева.
По словам исполнительного директора Фонда, международные выставки и бизнес-миссии остаются эффективным инструментом продвижения продукции и расширения клиентской базы.
"Это возможность личного общения с потенциальными клиентами и партнерами. Это дает покупателям возможность быстро ознакомиться с актуальными предложениями, проконсультироваться со специалистами, провести анализ цен и качества, обсудить коммерческие условия и заключить соглашения", — добавила Ольга Щеголева.