https://uz.sputniknews.ru/20251006/ulyanovskie-kompanii-uchastie-v-mejdunarodnoy-vystavke-aquatherm-v-tashkente-52484228.html
Ульяновские компании примут участие в Международной выставке Aquatherm в Ташкенте
Ульяновские компании примут участие в Международной выставке Aquatherm в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Участие ульяновских компаний проходит благодаря Центру поддержки экспорта Ульяновской области по нац.проекту "Международная кооперация и экспорт"
2025-10-06T10:39+0500
2025-10-06T10:39+0500
2025-10-06T10:39+0500
новости компаний
россия
ульяновск
участие
выставка
ташкент
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/06/52484055_0:331:1008:898_1920x0_80_0_0_fcdb218b070ef53f193623c00b537b9c.jpg
Ульяновские компании-экспортеры примут участие в 13-й Международной выставке Aquatherm, которая пройдет с 7 по 9 октября в Ташкенте.Композитные мойки для кухни и раковины для ванной представит производитель ULGRAN, которому доверяют уже более 200 оптовых компаний РФ и зарубежные партнеры из 12 стран. Производитель уникального мобильного климатического оборудования "Другой климат" представит дизельные инфракрасные обогреватели, пеллетные инфракрасные обогреватели, кондиционеры-холодильники для коммерческих и промышленных помещений.Участие ульяновских компаний проходит благодаря Центру поддержки экспорта Ульяновской области по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".Приглашаем всех заинтересованных предпринимателей, дистрибьюторов и оптовых закупщиков ознакомиться с ассортиментом и технологиями ульяновских компаний. Это уникальная возможность не только увидеть современные инженерные решения, но и лично пообщаться с производителями, обсудить условия сотрудничества и наладить долгосрочные деловые связи.Материал опубликован на коммерческих условиях.
россия
ульяновск
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/06/52484055_0:168:1008:924_1920x0_80_0_0_a36ad9438b4477a240cabf215f51b38e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ульяновск компании участие выставка ташкент
ульяновск компании участие выставка ташкент
Ульяновские компании примут участие в Международной выставке Aquatherm в Ташкенте
Новости компаний
Участие ульяновских компаний проходит благодаря Центру поддержки экспорта Ульяновской области по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".
Ульяновские компании-экспортеры примут участие в 13-й Международной выставке Aquatherm, которая пройдет с 7 по 9 октября в Ташкенте.
Композитные мойки для кухни и раковины для ванной представит производитель ULGRAN, которому доверяют уже более 200 оптовых компаний РФ и зарубежные партнеры из 12 стран. Производитель уникального мобильного климатического оборудования "Другой климат" представит дизельные инфракрасные обогреватели, пеллетные инфракрасные обогреватели, кондиционеры-холодильники для коммерческих и промышленных помещений.
Участие ульяновских компаний проходит благодаря Центру поддержки экспорта
Ульяновской области по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".
Приглашаем всех заинтересованных предпринимателей, дистрибьюторов и оптовых закупщиков ознакомиться с ассортиментом и технологиями ульяновских компаний. Это уникальная возможность не только увидеть современные инженерные решения, но и лично пообщаться с производителями, обсудить условия сотрудничества и наладить долгосрочные деловые связи.
Материал опубликован на коммерческих условиях.