Ульяновские компании примут участие в Международной выставке Aquatherm в Ташкенте

Участие ульяновских компаний проходит благодаря Центру поддержки экспорта Ульяновской области по нац.проекту "Международная кооперация и экспорт"

Ульяновские компании-экспортеры примут участие в 13-й Международной выставке Aquatherm, которая пройдет с 7 по 9 октября в Ташкенте.Композитные мойки для кухни и раковины для ванной представит производитель ULGRAN, которому доверяют уже более 200 оптовых компаний РФ и зарубежные партнеры из 12 стран. Производитель уникального мобильного климатического оборудования "Другой климат" представит дизельные инфракрасные обогреватели, пеллетные инфракрасные обогреватели, кондиционеры-холодильники для коммерческих и промышленных помещений.Участие ульяновских компаний проходит благодаря Центру поддержки экспорта Ульяновской области по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".Приглашаем всех заинтересованных предпринимателей, дистрибьюторов и оптовых закупщиков ознакомиться с ассортиментом и технологиями ульяновских компаний. Это уникальная возможность не только увидеть современные инженерные решения, но и лично пообщаться с производителями, обсудить условия сотрудничества и наладить долгосрочные деловые связи.Материал опубликован на коммерческих условиях.

