https://uz.sputniknews.ru/20251007/eaeu--za-pyat-let-vyyavili-53-mln-edinits-kontrafakta-52511687.html
В ЕАЭС за пять лет выявили 53 млн единиц контрафакта
В ЕАЭС за пять лет выявили 53 млн единиц контрафакта
Sputnik Узбекистан
Министр ЕЭК: Противодействие распространению контрафактных товаров на евразийском рынке остается ключевым фактором для развития бизнеса, защиты здоровья и безопасности граждан
2025-10-07T12:35+0500
2025-10-07T12:35+0500
2025-10-07T12:35+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
контрафакт
борьба
искусственный интеллект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/421/20/4212056_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e1b46aea0bef0e73f01f10925482947a.jpg
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В ЕАЭС за пять лет выявили 53 млн единиц контрафактной продукции. Такие данные озвучил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба комиссии. Наибольшее число нарушений связано с одеждой, обувью и техникой.Султанов выступил на пленарном заседании XIII Международного форума "Антиконтрафакт-2025", который проходит в Минске.По его словам, противодействие распространению контрафактных товаров на евразийском рынке остается ключевым фактором для развития бизнеса, защиты здоровья и безопасности граждан.Он рассказал, какие меры принимают в ЕАЭС для борьбы с контрафактной продукцией. В частности, внесено значительное количество изменений в законодательство, позволяющих совершенствовать правоприменительную практику в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.Также Султанов подчеркнул возрастающую роль искусственного интеллекта в работе по пресечению распространения контрафактной продукции.В рамках подготовки Плана мероприятий по реализации Декларации "Евразийский экономический путь" государства Союза рассматривают возможность закрепления правовой охраны для объектов интеллектуальной собственности, созданных ИИ.Параллельно на основе международного опыта планируют разработать рекомендации по охране и защите прав на такие объекты, в том числе в Интернете, а также проработать вопрос о целесообразности создания системы регистрации географических указаний ЕАЭС.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/421/20/4212056_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_82b7d3616150e809092165fb25eddf3f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс контрафакт выявление
еаэс контрафакт выявление
В ЕАЭС за пять лет выявили 53 млн единиц контрафакта
Министр ЕЭК: Противодействие распространению контрафактных товаров на евразийском рынке остается ключевым фактором для развития бизнеса, защиты здоровья и безопасности граждан.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
В ЕАЭС за пять лет выявили 53 млн единиц контрафактной продукции. Такие данные озвучил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов, сообщает
пресс-служба комиссии.
Наибольшее число нарушений связано с одеждой, обувью и техникой.
Султанов выступил на пленарном заседании XIII Международного форума "Антиконтрафакт-2025", который проходит в Минске.
По его словам, противодействие распространению контрафактных товаров на евразийском рынке остается ключевым фактором для развития бизнеса, защиты здоровья и безопасности граждан.
Он рассказал, какие меры принимают в ЕАЭС для борьбы с контрафактной продукцией. В частности, внесено значительное количество изменений в законодательство, позволяющих совершенствовать правоприменительную практику в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
"В 2024 году в странах Союза пресечен оборот 6,6 млн единиц контрафактной продукции, что почти на 15% превышает показатели предыдущего года", – отметил министр ЕЭК.
Также Султанов подчеркнул возрастающую роль искусственного интеллекта в работе по пресечению распространения контрафактной продукции.
"Ярким примером может служить использование инструментов мониторинга предложений о продаже товаров на маркетплейсах, позволяющих обнаруживать контрафактный товар еще до того, как это предложение станет доступным потребителю", — добавил он.
В рамках подготовки Плана мероприятий по реализации Декларации "Евразийский экономический путь" государства Союза рассматривают возможность закрепления правовой охраны для объектов интеллектуальной собственности, созданных ИИ.
Параллельно на основе международного опыта планируют разработать рекомендации по охране и защите прав на такие объекты, в том числе в Интернете, а также проработать вопрос о целесообразности создания системы регистрации географических указаний ЕАЭС.