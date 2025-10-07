https://uz.sputniknews.ru/20251007/eaeu--za-pyat-let-vyyavili-53-mln-edinits-kontrafakta-52511687.html

В ЕАЭС за пять лет выявили 53 млн единиц контрафакта

Министр ЕЭК: Противодействие распространению контрафактных товаров на евразийском рынке остается ключевым фактором для развития бизнеса, защиты здоровья и безопасности граждан

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В ЕАЭС за пять лет выявили 53 млн единиц контрафактной продукции. Такие данные озвучил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов, сообщает пресс-служба комиссии. Наибольшее число нарушений связано с одеждой, обувью и техникой.Султанов выступил на пленарном заседании XIII Международного форума "Антиконтрафакт-2025", который проходит в Минске.По его словам, противодействие распространению контрафактных товаров на евразийском рынке остается ключевым фактором для развития бизнеса, защиты здоровья и безопасности граждан.Он рассказал, какие меры принимают в ЕАЭС для борьбы с контрафактной продукцией. В частности, внесено значительное количество изменений в законодательство, позволяющих совершенствовать правоприменительную практику в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.Также Султанов подчеркнул возрастающую роль искусственного интеллекта в работе по пресечению распространения контрафактной продукции.В рамках подготовки Плана мероприятий по реализации Декларации "Евразийский экономический путь" государства Союза рассматривают возможность закрепления правовой охраны для объектов интеллектуальной собственности, созданных ИИ.Параллельно на основе международного опыта планируют разработать рекомендации по охране и защите прав на такие объекты, в том числе в Интернете, а также проработать вопрос о целесообразности создания системы регистрации географических указаний ЕАЭС.

