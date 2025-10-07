https://uz.sputniknews.ru/20251007/konkurist-uzbekistan-3-medali-na-mejdunarodnom-turnire-52507854.html
Конкурист из Узбекистана завоевал три медали на международном турнире
Sputnik Узбекистан
В столице Эстонии прошел международный турнир по конкуру, собравший ведущих спортсменов из стран Европы и Азии.
2025-10-07T10:50+0500
2025-10-07T10:50+0500
2025-10-07T10:50+0500
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Узбекистанец Абдурахмон Абдуллаев трижды поднялся на пьедестал международного турнира в Таллине, завоевав медали различного достоинства на международном турнире по конкуру в столице Эстонии Таллине, сообщает НОК. Результаты Абдурахмона Абдуллаева:
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Узбекистанец Абдурахмон Абдуллаев трижды поднялся на пьедестал международного турнира в Таллине, завоевав медали различного достоинства на международном турнире по конкуру в столице Эстонии Таллине, сообщает
НОК.
"С 3 по 5 октября Таллине (Эстония) состоялись международные соревнования по конкуру. В них принял участие представитель сборной Узбекистана Абдурахмон Абдуллаев и завоевал по одной золотой, серебряной и бронзовой медали", — говорится в сообщении.
Результаты Абдурахмона Абдуллаева:
Золото
— высота препятствий 130 см на лошади по кличке "Otto van de Achterhoek";
Серебро
— 140 см, "Go Four It B" ;
Бронза
— 150 см, "Go Four It B".