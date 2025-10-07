https://uz.sputniknews.ru/20251007/press-tsentr-sputnik-perspektivy-razvitiya-atomnoy-energetiki-v-tsa-52523614.html

В пресс-центре Sputnik обсудят перспективы развития атомной энергетики в ЦА

Спикеры расскажут о ключевых итогах международного форума World Atomic Week, новых проектах и инициативах для развития атомной отрасли.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Ташкент – Астана на тему "Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии".Мероприятие пройдет 9 октября в 12.00 по ташкентскому времени.Участники в Ташкенте:в Москве:в Астане:С 25 по 28 сентября на территории ВДНХ в Москве проходил международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли. Он объединил ведущих экспертов, представителей госструктур, бизнеса и научного сообщества для обсуждения будущего атомной и смежных отраслей.В ходе видеомоста спикеры расскажут:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

