В пресс-центре Sputnik обсудят перспективы развития атомной энергетики в ЦА

Спикеры расскажут о ключевых итогах международного форума World Atomic Week, новых проектах и инициативах для развития атомной отрасли.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Ташкент – Астана на тему "Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии".Мероприятие пройдет 9 октября в 12.00 по ташкентскому времени.Участники в Ташкенте:в Москве:в Астане:С 25 по 28 сентября на территории ВДНХ в Москве проходил международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли. Он объединил ведущих экспертов, представителей госструктур, бизнеса и научного сообщества для обсуждения будущего атомной и смежных отраслей.В ходе видеомоста спикеры расскажут:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
16:48 07.10.2025 (обновлено: 16:58 07.10.2025)
Спикеры расскажут о ключевых итогах международного форума World Atomic Week, новых проектах и инициативах для развития атомной отрасли.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Ташкент – Астана на тему "Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии".
Мероприятие пройдет 9 октября в 12.00 по ташкентскому времени.
заместитель директора Дирекции по строительству АЭС при агентстве "Узатом" Отабек Аманов;
директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев;
первый заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса "Росатом Международная Сеть" Егор Квятковский;
председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности (ВАНЭП) Ядерного общества Казахстана Бауржан Ибраев.
С 25 по 28 сентября на территории ВДНХ в Москве проходил международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли. Он объединил ведущих экспертов, представителей госструктур, бизнеса и научного сообщества для обсуждения будущего атомной и смежных отраслей.
В ходе видеомоста спикеры расскажут:
о ключевых итогах международного форума World Atomic Week;
о соглашениях и договоренностях, достигнутых в ходе мероприятия;
о новых проектах и инициативах для развития атомной отрасли в ближайшие годы.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.