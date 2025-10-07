https://uz.sputniknews.ru/20251007/tashkent-rossiyskaya-nedelya-matematiki-fiziki-i-informatiki-52523084.html

В Ташкенте пройдет Российская неделя математики, физики и информатики — дата, программа

Организаторы проекта — Россотрудничество и ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет"

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Российская неделя математики, физики и информатики пройдет в столице Узбекистана с 20 по 23 октября, сообщает пресс-служба Россотрудничества.Ее организуют на базе филиала Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.Участников ждет серия увлекательных лекций, мастер-классов и семинаров, которые позволят педагогам двух стран обменяться опытом, а школьникам освоить новые технологии подготовки к олимпиадам и конкурсам по точным наукам.Кроме того, педагоги пройдут бесплатное повышение квалификации с выдачей удостоверения государственного образца РФ, а школьники смогут больше узнать о возможностях российского образования.Организаторы проекта — Россотрудничество и ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет".Познакомиться с программой и пройти регистрацию можно по ссылке.

