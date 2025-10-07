https://uz.sputniknews.ru/20251007/top-5-stran-otkuda-v-uzbekistan-priezjali-navestit-rodstvennikov-52508675.html
Топ-5 стран, откуда в Узбекистан приезжали навестить родственников
Топ-5 стран, откуда в Узбекистан приезжали навестить родственников
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета по статистике, за 8 месяцев 2025 года республику посетили около 5,2 млн иностранных граждан
2025-10-07T14:10+0500
2025-10-07T14:10+0500
2025-10-07T14:10+0500
инфографика
страны
узбекистан
родственники
иностранные граждане
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/07/52506292_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83c4c245b4b254baaf99eaee3b83151d.png
В топе-5 стран, из которых в Узбекистан приезжали навестить родственников, лидирует Кыргызстан. По данным Национального комитета по статистике, в январе – августе этого года республику посетили около 5,2 млн иностранных граждан. Это почти на 1,2 млн человек или на 28,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
страны
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/07/52506292_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_29c7d27fa5e00e1273def9d47817beb6.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
страны узбекистан приезд родственники иностранные граждане
страны узбекистан приезд родственники иностранные граждане
Топ-5 стран, откуда в Узбекистан приезжали навестить родственников
По данным Национального комитета РУз по статистике, за 8 месяцев 2025 года республику посетили около 5,2 млн иностранных граждан.
В топе-5 стран, из которых в Узбекистан приезжали навестить родственников, лидирует Кыргызстан.
По данным Национального комитета по статистике, в январе – августе этого года республику посетили около 5,2 млн иностранных граждан. Это почти на 1,2 млн человек или на 28,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан
.