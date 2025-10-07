https://uz.sputniknews.ru/20251007/top-5-stran-otkuda-v-uzbekistan-priezjali-navestit-rodstvennikov-52508675.html

Топ-5 стран, откуда в Узбекистан приезжали навестить родственников

По данным Национального комитета по статистике, за 8 месяцев 2025 года республику посетили около 5,2 млн иностранных граждан

В топе-5 стран, из которых в Узбекистан приезжали навестить родственников, лидирует Кыргызстан. По данным Национального комитета по статистике, в январе – августе этого года республику посетили около 5,2 млн иностранных граждан. Это почти на 1,2 млн человек или на 28,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

