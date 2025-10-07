https://uz.sputniknews.ru/20251007/uzbekistan-bolshoe-evraziyskoe-partnerstvo-i-kontury-novogo-mira-52513531.html

Узбекистан: большое Евразийское партнерство и контуры нового мира — видео

Узбекистан: большое Евразийское партнерство и контуры нового мира — видео

Директор АНО "Институт Русского зарубежья": Узбекистан — это сердце Центральной Азии, особое государство, в котором концентрируются ключевые задачи, стоящие перед новым многополярным миром

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся круглый стол на тему: "Большое Евразийское партнерство и контуры нового мира".Как отметил директор АНО "Институт Русского зарубежья" Сергей Пантелеев, Узбекистан — это сердце Центральной Азии, особое государство, в котором концентрируются ключевые задачи, стоящие перед новым многополярным миром. В частности, он подчеркнул важнейшую роль страны в развитии Международного транспортного коридора "Север–Юг".По мнению аналитика Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Дарьи Сапрынской, 2025 год можно назвать годом особого внимания к инфраструктурным проектам. На фоне множества инициатив, зачастую разрозненных, страны Центральной Азии — в частности, Узбекистан и Казахстан — демонстрируют прагматичный подход к выбору путей развития.При этом, как отметил Сергей Пантелеев, ключевую роль играют именно региональные игроки, обладающие исторически сложившейся практикой реализации инфраструктурных инициатив.Таким образом, будущее евразийской инфраструктуры зависит от сбалансированного взаимодействия стран региона, их способности координировать усилия и формировать устойчивые экономические связи в рамках своих стратегических интересов.По словам Дарьи Сапрынской, Россия выстраивает отношения со странами Центральной Азии на принципах уважения независимости и суверенного пути развития.Завкафедрой политической экономии и истории экономической науки Светлана Мудрова рассказала, что в Ташкентском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова, которому исполняется 30 лет, стартовал международный проект, объединяющий студентов и молодых исследователей из разных стран. Подобные инициативы становятся двигателем международного сотрудничества.Главная цель проекта — синергия науки, образования и молодежной дипломатии. Это не просто обмен опытом — это реальные проекты, новые рабочие места и вклад в устойчивое развитие региона в условиях глобальных трансформаций.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Полное видео смотрите по ссылке.

