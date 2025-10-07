https://uz.sputniknews.ru/20251007/uzbekistan-bolshoe-evraziyskoe-partnerstvo-i-kontury-novogo-mira-52513531.html
Узбекистан: большое Евразийское партнерство и контуры нового мира — видео
Узбекистан: большое Евразийское партнерство и контуры нового мира — видео
Директор АНО "Институт Русского зарубежья": Узбекистан — это сердце Центральной Азии, особое государство, в котором концентрируются ключевые задачи, стоящие перед новым многополярным миром
Узбекистан: большое Евразийское партнерство и контуры нового мира — видео
Директор АНО "Институт Русского зарубежья": Узбекистан — это сердце Центральной Азии, особое государство, в котором концентрируются ключевые задачи, стоящие перед новым многополярным миром.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся круглый стол на тему: "Большое Евразийское партнерство и контуры нового мира".
Как отметил директор АНО "Институт Русского зарубежья" Сергей Пантелеев, Узбекистан — это сердце Центральной Азии, особое государство, в котором концентрируются ключевые задачи, стоящие перед новым многополярным миром. В частности, он подчеркнул важнейшую роль страны в развитии Международного транспортного коридора "Север–Юг".
"Без Узбекистана реализация этого проекта невозможна. Основные надежды связаны с выходом на Афганистан и активным участием Ташкента. Уверен, результат будет очевиден", — сказал Пантелеев.
По мнению аналитика Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Дарьи Сапрынской, 2025 год можно назвать годом особого внимания к инфраструктурным проектам. На фоне множества инициатив, зачастую разрозненных, страны Центральной Азии — в частности, Узбекистан и Казахстан — демонстрируют прагматичный подход к выбору путей развития.
"Страны исходят из своих интересов, выбирая наиболее выгодные коммерческие маршруты, которые позволяют получать реальную экономическую отдачу", — подчеркнула Сапрынская.
При этом, как отметил Сергей Пантелеев, ключевую роль играют именно региональные игроки, обладающие исторически сложившейся практикой реализации инфраструктурных инициатив.
"Такие государства действуют эффективнее. А вот нерегиональные игроки, несмотря на амбиции, сталкиваются с серьезными ограничениями и часто не могут полноценно влиять на ситуацию", — пояснил он.
Таким образом, будущее евразийской инфраструктуры зависит от сбалансированного взаимодействия стран региона, их способности координировать усилия и формировать устойчивые экономические связи в рамках своих стратегических интересов.
По словам Дарьи Сапрынской, Россия выстраивает отношения со странами Центральной Азии на принципах уважения независимости и суверенного пути развития.
"Несмотря на усиливающуюся конкуренцию, мы продолжаем реализацию совместных проектов в сферах водных ресурсов, энергетики и развития человеческого капитала", — подчеркнула она.
Завкафедрой политической экономии и истории экономической науки Светлана Мудрова рассказала, что в Ташкентском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова, которому исполняется 30 лет, стартовал международный проект, объединяющий студентов и молодых исследователей из разных стран. Подобные инициативы становятся двигателем международного сотрудничества.
"Это невероятная возможность увидеть, как молодежь стремится к объединению и созданию новых знаний", — добавила спикер.
Главная цель проекта — синергия науки, образования и молодежной дипломатии. Это не просто обмен опытом — это реальные проекты, новые рабочие места и вклад в устойчивое развитие региона в условиях глобальных трансформаций.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Полное видео смотрите по ссылке.