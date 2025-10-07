https://uz.sputniknews.ru/20251007/uzbekistan-stanet-predsedatelem-soveta-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-zdravooxraneniya-sng-52510333.html

Узбекистан станет председателем Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ

Следующий год объявлен в Содружестве Независимых Государств Годом охраны здоровья

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Узбекистан в 2026 году станет председателем Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Министры здравоохранения стран СНГ обсудили в Душанбе основные итоги сотрудничества и определили перспективные направления взаимодействия.Заседание прошло в рамках председательства Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана в Совете по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.Приветствие участникам направил Генсек СНГ Сергей Лебедев.Члены Совета рассмотрели 27 вопросов: обсудили тенденции показателей онкологической заболеваемости в до- и постковидный периоды, проанализировали ситуацию по сахарному диабету и возможности использования искусственного интеллекта в диабетологии, определили направления сотрудничества по профилактике НИЗ и особо опасных инфекций, организации и оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.Центральное место уделили проведению в 2026-м Года охраны здоровья в СНГ. Это событие станет значимым этапом в развитии систем здравоохранения региона и укрепления международного сотрудничества. Утверждена эмблема Года охраны здоровья, разработанная Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, сформирован План основных мероприятий тематического года."Поддержана инициатива о председательстве в Совете по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в течение 2026 года Министерства здравоохранения Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.

