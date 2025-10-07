https://uz.sputniknews.ru/20251007/uzbekistan-vvedet-spetsialnyy-nalogovyy-rejim-dlya-inostrantsev-52515454.html
В соответствии с указом президента, полученные из-за рубежа доходы иностранцев, подпадающих под условия режима, освободят от налога на доходы физических лиц
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2026-го для иностранных граждан введут специальный налоговый режим, сообщает Минюст. Соответствующий указ подписал глава республики. Согласно документу, полученные из-за рубежа доходы иностранцев, подпадающих под условия режима, освободят от налога на доходы физических лиц при соблюдении следующих условий: Вместе с тем упрощают признание граждан налоговыми резидентами Узбекистана. Этот статус смогут получить физические лица, владеющие жильем на территории республики на правах собственности или аренды, если они находятся в стране 30 календарных дней в течение 12 месяцев.
Узбекистан введет специальный налоговый режим для иностранцев — условия
12:58 07.10.2025 (обновлено: 14:32 07.10.2025)
В соответствии с указом президента, полученные из-за рубежа доходы иностранных граждан, подпадающих под условия режима, освободят от налога на доходы физических лиц.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
В Узбекистане с 1 января 2026-го для иностранных граждан введут специальный налоговый режим, сообщает
Минюст.
Соответствующий указ подписал глава республики.
Согласно документу, полученные из-за рубежа доходы иностранцев, подпадающих под условия режима, освободят от налога на доходы физических лиц при соблюдении следующих условий:
уплаты специального сбора в размере $50 тысяч;
открытии счета в специально уполномоченном коммерческом банке Узбекистана или кошелька на определенной криптобирже.
Вместе с тем упрощают признание граждан налоговыми резидентами Узбекистана. Этот статус смогут получить физические лица, владеющие жильем на территории республики на правах собственности или аренды, если они находятся в стране 30 календарных дней в течение 12 месяцев.