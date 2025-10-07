https://uz.sputniknews.ru/20251007/uzbekistan-vvedet-spetsialnyy-nalogovyy-rejim-dlya-inostrantsev-52515454.html

Узбекистан введет специальный налоговый режим для иностранцев — условия

Узбекистан введет специальный налоговый режим для иностранцев — условия

Sputnik Узбекистан

В соответствии с указом президента, полученные из-за рубежа доходы иностранцев, подпадающих под условия режима, освободят от налога на доходы физических лиц

2025-10-07T12:58+0500

2025-10-07T12:58+0500

2025-10-07T14:32+0500

иностранные граждане

налоговые льготы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45302110_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ab7d6124ea9368f0dfe6afe20e46d954.jpg

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2026-го для иностранных граждан введут специальный налоговый режим, сообщает Минюст. Соответствующий указ подписал глава республики. Согласно документу, полученные из-за рубежа доходы иностранцев, подпадающих под условия режима, освободят от налога на доходы физических лиц при соблюдении следующих условий: Вместе с тем упрощают признание граждан налоговыми резидентами Узбекистана. Этот статус смогут получить физические лица, владеющие жильем на территории республики на правах собственности или аренды, если они находятся в стране 30 календарных дней в течение 12 месяцев.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан налоговый режим иностранцы