Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251008/igry-sng-uzbekistan-uzbekistan-medali-52537104.html
Игры СНГ: узбекистанцы в предпоследний соревновательный день завоевали 10 наград
Игры СНГ: узбекистанцы в предпоследний соревновательный день завоевали 10 наград
Sputnik Узбекистан
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. Медали разыгрывают в 23 видах спорта. В активе сборной РУз 25 золотых, 33 серебряные и 60 бронзовых медалей
2025-10-08T12:00+0500
2025-10-08T12:00+0500
спорт
игры
снг
азербайджан
узбекистан
медали
золото
серебро
бронза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52537457_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_891711a5ac9ecd69c5ec7bf8f922c675.jpg
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Накануне на III Играх стран СНГ узбекистанцы завоевали еще 10 медалей, сообщает пресс-служба НОК. Победители Золото: Серебро: Бронза: В настоящее время в активе делегации Узбекистана имеются 25 золотых, 33 серебряные и 60 бронзовых медалей. Сегодня последний соревновательный день III Игр СНГ, добавили в пресс-службе. Напомним, что II Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе. Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран. Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52537457_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_263cf975a4ea662ee1b282e19a77f67b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистанцы медали игры снг азербайджан
узбекистанцы медали игры снг азербайджан

Игры СНГ: узбекистанцы в предпоследний соревновательный день завоевали 10 наград

12:00 08.10.2025
© НОК УзбекистанаВ Азербайджане завершаются III Игры СНГ
В Азербайджане завершаются III Игры СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
© НОК Узбекистана
Подписаться
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. Медали разыгрывают в 23 видах спорта. В активе сборной РУз 25 золотых, 33 серебряные и 60 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Накануне на III Играх стран СНГ узбекистанцы завоевали еще 10 медалей, сообщает пресс-служба НОК.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠Игры СНГ: сборная Узбекистана завоевала 10 медалей в очередной соревновательный день
🟠Игры СНГ: сборная Узбекистана завоевала 10 медалей в очередной соревновательный день - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
🟠Игры СНГ: сборная Узбекистана завоевала 10 медалей в очередной соревновательный день
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
"В Азербайджане завершаются III Игры СНГ. По итогам прошедшего дня сборная Узбекистана завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаВ Азербайджане завершаются III Игры СНГ
В Азербайджане завершаются III Игры СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
В Азербайджане завершаются III Игры СНГ
© НОК Узбекистана
Победители
Золото:
Жавохир Шарифбоев (греко-римская борьба, до 45 кг)
Фарид Каримов (греко-римская борьба, до 48 кг)
Абдулазиз Холмирзаев (греко-римская борьба, до 80 кг)
Серебро:
Саидамир Неъматов (греко-римская борьба, до 110 кг)
Сборная Узбекистана по чавгону
Бронза:
Азизбек Барликбаев (греко-римская борьба, до 65 кг)
Фахрикамол Комилжонов (греко-римская борьба, до 92 кг)
Фехтование (шпага, мужская команда)
Фехтование (сабля, женская команда)
Художественная гимнастика (булавы, групповые упражнения)
© НОК УзбекистанаВ Азербайджане завершаются III Игры СНГ
В Азербайджане завершаются III Игры СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
В Азербайджане завершаются III Игры СНГ
© НОК Узбекистана
В настоящее время в активе делегации Узбекистана имеются 25 золотых, 33 серебряные и 60 бронзовых медалей. Сегодня последний соревновательный день III Игр СНГ, добавили в пресс-службе.
Напомним, что II Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0