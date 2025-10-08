Игры СНГ: узбекистанцы в предпоследний соревновательный день завоевали 10 наград
© НОК УзбекистанаВ Азербайджане завершаются III Игры СНГ
© НОК Узбекистана
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. Медали разыгрывают в 23 видах спорта. В активе сборной РУз 25 золотых, 33 серебряные и 60 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Накануне на III Играх стран СНГ узбекистанцы завоевали еще 10 медалей, сообщает пресс-служба НОК.
"В Азербайджане завершаются III Игры СНГ. По итогам прошедшего дня сборная Узбекистана завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
Победители
Золото:
Жавохир Шарифбоев (греко-римская борьба, до 45 кг)
Фарид Каримов (греко-римская борьба, до 48 кг)
Абдулазиз Холмирзаев (греко-римская борьба, до 80 кг)
Серебро:
Саидамир Неъматов (греко-римская борьба, до 110 кг)
Сборная Узбекистана по чавгону
Бронза:
Азизбек Барликбаев (греко-римская борьба, до 65 кг)
Фахрикамол Комилжонов (греко-римская борьба, до 92 кг)
Фехтование (шпага, мужская команда)
Фехтование (сабля, женская команда)
Художественная гимнастика (булавы, групповые упражнения)
В настоящее время в активе делегации Узбекистана имеются 25 золотых, 33 серебряные и 60 бронзовых медалей. Сегодня последний соревновательный день III Игр СНГ, добавили в пресс-службе.
Напомним, что II Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.