Как идет строительство первой АЭС в Узбекистане

В данный момент компания Enter Engineering проводит подготовительные строительные работы, финансирование которых осуществляется за счет госбюджета

В Фаришском районе Джизакской области строят первую в Узбекистане атомную электростанцию. Она разместится на 525 гектарах. Генподрядчиком проекта выступает Росатом, а субподрядчиком строительства — местная компания Enter Engineering.В данный момент идут подготовительные строительные работы, финансирование которых осуществляется за счет госбюджета. В этом месяце здесь приступят к созданию котлована на территории реакторного острова, а в марте 2026 года зальют первый бетон.Здесь строят вахтовый городок с общежитиями, где до конца 2025 поселят полторы тысячи специалистов, а в 2026 году — до пяти тысяч.Калмуратов рассказал, что для работы на ядерном острове пригласят специалистов Росатома, построивших АЭС "Пакш", "Аккую", "Эль-Дабаа" с привлечением местных кадров.Для тех, кто будет работать на реакторной установке, создадут учебно-тренировочный центр с точной копией пульта, с помощью которого в дальнейшем они будут управлять реактором. Там будут прорабатывать разные модели ситуаций.Для специалистов АЭС построят город атомщиков, для которого уже отобрано более 100 гектаров земли, которая находится на балансе хокимията.Сейчас на строительных работах заняты 400 человек, число рабочих, к радости местных жителей, планируют увеличить до двух тысяч.Проект строящейся в Узбекистане АЭС является уникальным. Он объединит два реактора малой и большой мощности по 1000 МВт и по 55 МВт — ВВЭР-1000 поколения 3+ и РИТМ-200Н. Планируют, что к 2035 году АЭС будет вырабатывать свыше 15 млрд кВт⋅ч электроэнергии. На Мировой атомной неделе в Москве директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев подчеркнул, что проект АЭС в Узбекистане — это смелое сочетание передовых технологий маломодульных станций и проверенных временем решений классической атомной энергетики большой мощности.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

