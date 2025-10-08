https://uz.sputniknews.ru/20251008/uzbekistan-eaeu-vstupleniye-preimuschestva-52535188.html

Вступление Узбекистана в ЕАЭС значительно усилит потенциал Союза — Владимир Джабаров

Вступление Узбекистана в ЕАЭС значительно усилит потенциал Союза — Владимир Джабаров

Sputnik Узбекистан

По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, все республики, которые уже присоединились к Евразийскому экономическому союзу, успешно развиваются

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

С подключением МПЦ Sputnik Узбекистан состоялся видеомост Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси, посвященный актуальным вопросам международной повестки и сотрудничества России со странами ближнего зарубежья.Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Владимир Джабаров отметил позитивную динамику взаимодействия России и Узбекистана, а также выразил уверенность в перспективности дальнейшего развития отношений в рамках ЕАЭС.Вступление Узбекистана в ЕАЭС значительно усилит потенциал Союза, подчеркнул он.По словам Владимира Джабарова, все республики, которые уже присоединились к Евразийскому экономическому союзу, успешно развиваются.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

