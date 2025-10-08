https://uz.sputniknews.ru/20251008/uzbekistan-eaeu-vstupleniye-preimuschestva-52535188.html
Вступление Узбекистана в ЕАЭС значительно усилит потенциал Союза — Владимир Джабаров
Sputnik Узбекистан
По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, все республики, которые уже присоединились к Евразийскому экономическому союзу, успешно развиваются
2025-10-08T10:55+0500
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
С подключением МПЦ Sputnik Узбекистан состоялся видеомост Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси, посвященный актуальным вопросам международной повестки и сотрудничества России со странами ближнего зарубежья.Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Владимир Джабаров отметил позитивную динамику взаимодействия России и Узбекистана, а также выразил уверенность в перспективности дальнейшего развития отношений в рамках ЕАЭС.Вступление Узбекистана в ЕАЭС значительно усилит потенциал Союза, подчеркнул он.По словам Владимира Джабарова, все республики, которые уже присоединились к Евразийскому экономическому союзу, успешно развиваются.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Вступление Узбекистана в ЕАЭС значительно усилит потенциал Союза — Владимир Джабаров
По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, все республики, которые уже присоединились к Евразийскому экономическому союзу, успешно развиваются.
С подключением МПЦ Sputnik Узбекистан состоялся видеомост Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси, посвященный актуальным вопросам международной повестки и сотрудничества России со странами ближнего зарубежья.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Владимир Джабаров отметил позитивную динамику взаимодействия России и Узбекистана, а также выразил уверенность в перспективности дальнейшего развития отношений в рамках ЕАЭС.
Вступление Узбекистана в ЕАЭС значительно усилит потенциал Союза, подчеркнул он.
По словам Владимира Джабарова, все республики, которые уже присоединились к Евразийскому экономическому союзу, успешно развиваются.
"Если это произойдет, мы будем только рады. А Ташкент — город хлебный, мы это знали еще со времен Советского Союза. Будем надеяться, что все будет хорошо", — отметил спикер.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.