https://uz.sputniknews.ru/20251008/zaschita-prav-jenschin-uzbekistan-52546631.html

Нарбаева: В Узбекистане приняли более 200 мер для укрепления положения женщин в обществе

Нарбаева: В Узбекистане приняли более 200 мер для укрепления положения женщин в обществе

Sputnik Узбекистан

В Сенате Олий Мажлиса обсудили исполнение Стратегии достижения гендерного равенства и наметили планы на перспективу

2025-10-08T16:15+0500

2025-10-08T16:15+0500

2025-10-08T16:15+0500

общество

женщины

защита женщин

права женщин

авторитет

гендерное равенство

стратегия

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52546123_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fbf59ec180e4098fcbdc82b65d42723f.jpg

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Узбекистане приняли свыше 200 мер для усиления защиты прав женщин, укрепления их положения в обществе, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.Эти и другие данные Нарбаева озвучила на заседании Республиканской комиссии по повышению роли женщин в обществе, вопросам гендерного равенства и семьи.В фокусе внимания участников находилось исполнение Стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года.Кроме того,Речь шла о ратификации международных договоров, направленных на создание равных прав и возможностей для женщин и мужчин, в соответствии с национальными интересами республики, обеспечении занятости женщин путем дальнейшего развития женского предпринимательства, предупреждении случаев насилия и притеснения и других важных аспектах.Ответственным руководителям поручили разработать комплексную программу мер по реализации в 2026 году Стратегии достижения гендерного равенства.Особое внимание в ней уделят:Обсудили и подготовку к международной акции "Шестнадцать дней против насилия", которая пройдет в республике с 25 ноября по 10 декабря. Она включает просветительские мероприятия, направленные на борьбу с насилием, продвижение гендерного равенства и защиту прав женщин.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан меры женщины общество сенат олий мажлиса