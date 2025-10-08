Нарбаева: В Узбекистане приняли более 200 мер для укрепления положения женщин в обществе
В Сенате Олий Мажлиса обсудили исполнение Стратегии достижения гендерного равенства и наметили планы на перспективу.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Узбекистане приняли свыше 200 мер для усиления защиты прав женщин, укрепления их положения в обществе, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
Эти и другие данные Нарбаева озвучила на заседании Республиканской комиссии по повышению роли женщин в обществе, вопросам гендерного равенства и семьи.
В фокусе внимания участников находилось исполнение Стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года.
"В данном направлении последовательно реализовано более 200 комплексных мер, что способствует укреплению положения и авторитета женщин в обществе. Так, доля женщин в сфере высшего образования на уровне бакалавриата выросла с 38% до 53%. В магистратуре этот показатель увеличился с 34% до 66%. Число женщин, обучающихся в докторантуре, возросло с 584 до 4 129 человек", — отметила председатель Сената Олий Мажлиса.
Кроме того,
количество женщин среди индивидуальных предпринимателей увеличилось с 69 тыс. до 262 тыс.;
их число в политических партиях возросло с 30% до 41%, в парламенте – с 16,4% до 34%.
"В рейтинге "Женщины в парламенте", который составляет Межпарламентский союз, Узбекистан поднялся со 130-го на 38-е место, улучшив позиции на 92 пункта среди 193 стран. В последнем докладе Всемирного банка в области гендерного равенства Узбекистан вошел в пятерку наиболее динамично развивающихся стран мира", — говорится в сообщении.
Речь шла о ратификации международных договоров, направленных на создание равных прав и возможностей для женщин и мужчин, в соответствии с национальными интересами республики, обеспечении занятости женщин путем дальнейшего развития женского предпринимательства, предупреждении случаев насилия и притеснения и других важных аспектах.
Ответственным руководителям поручили разработать комплексную программу мер по реализации в 2026 году Стратегии достижения гендерного равенства.
Особое внимание в ней уделят:
увеличению доли женщин на государственной гражданской службе и в национальном кадровом резерве;
расширению участия женщин в сферах образования и информационных технологий;
развитию их цифровых навыков;
росту их экономических возможностей и развитию предпринимательства;
усилению механизмов предупреждения притеснения и насилия.
Обсудили и подготовку к международной акции "Шестнадцать дней против насилия", которая пройдет в республике с 25 ноября по 10 декабря. Она включает просветительские мероприятия, направленные на борьбу с насилием, продвижение гендерного равенства и защиту прав женщин.