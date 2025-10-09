https://uz.sputniknews.ru/20251009/igry-sng-uzbekistan-medali-52566013.html

Игры СНГ: узбекистанцы финишировали с 119 медалями

III Игры стран СНГ проходили с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. Медали разыгрывали в 23 видах спорта. Первое место на данных соревнованиях заняла Россия, Узбекистан — на четвертом месте

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Делегация Узбекистана завершила III Игры стран СНГ с 119 медалями, сообщает пресс-служба НОК. В заключительный день соревнований узбекистанки завоевали бронзу в командном выступлении по художественной гимнастике: в упражнениях с пятью обручами и пятью парами булав. Первое место на III Играх стран СНГ заняла Россия с 130 золотыми медалями, Узбекистан — на четвертом месте с 25 наградами высшей пробы. Представители основного состава юношеских сборных Узбекистана готовятся к III Азиатским юношеским играм в Бахрейне, которые стартуют уже через 10 дней. Поэтому по решению тренерского штаба в Азербайджан отправили перспективных спортсменов резервного состава, которые достойно проявили себя на III Играх стран СНГ, добавили в пресс-службе. Напомним, что II Игры стран СНГ проходили с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организовали на Гянджинском городском стадионе. Помимо узбекистанцев и россиян, в соревнованиях участвовали спортсмены из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязались 1 624 спортсмена из 13 стран. Медали разыгрывали в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.Игры стран СНГ проводят раз в два года: дебют состоялся в 2021 году в Казани, затем — в 2023 году в Беларуси.

