В сентябре 2025 года в республике была зафиксирована инфляция в 0,6%. За первый осенний месяц продовольственные товары подорожали на 0,9%.
В Узбекистане в сентябре подешевели рис, лук, подсолнечное масло, картофель и яблоки.Больше всего подорожали помидоры, выросли цены на морковь и яйца. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Изменения цен на продукты в Узбекистане — инфографика
15:45 09.10.2025 (обновлено: 16:07 09.10.2025)
