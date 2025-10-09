https://uz.sputniknews.ru/20251009/izmeneniya-tsen-na-produkty-v-uzbekistane-52570894.html

Изменения цен на продукты в Узбекистане — инфографика

В сентябре 2025 года в республике была зафиксирована инфляция в 0,6%. За первый осенний месяц продовольственные товары подорожали на 0,9%.

В Узбекистане в сентябре подешевели рис, лук, подсолнечное масло, картофель и яблоки.Больше всего подорожали помидоры, выросли цены на морковь и яйца. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

