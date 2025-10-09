Узбекистан
Изменения цен на продукты в Узбекистане — инфографика
Изменения цен на продукты в Узбекистане — инфографика
В сентябре 2025 года в республике была зафиксирована инфляция в 0,6%. За первый осенний месяц продовольственные товары подорожали на 0,9%.
В Узбекистане в сентябре подешевели рис, лук, подсолнечное масло, картофель и яблоки.Больше всего подорожали помидоры, выросли цены на морковь и яйца. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Изменения цен на продукты в Узбекистане — инфографика

15:45 09.10.2025 (обновлено: 16:07 09.10.2025)
В сентябре 2025 года в республике была зафиксирована инфляция в 0,6%. За первый осенний месяц продовольственные товары подорожали на 0,9%.
В Узбекистане в сентябре подешевели рис, лук, подсолнечное масло, картофель и яблоки.
Больше всего подорожали помидоры, выросли цены на морковь и яйца.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
