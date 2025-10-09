Путин и Алиев в Душанбе обсудили ситуацию с авиакатастрофой самолета AZAL — детали
17:56 09.10.2025 (обновлено: 17:59 09.10.2025)
© FOTO Пресс-служба президента АзербайджанаВладимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Душанбе
© FOTO Пресс-служба президента Азербайджана
Переговоры в Таджикистане, где глава РФ находится с государственным визитом, стали первой за долгое время полноценной встречей лидеров России и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву начать встречу, которая прошла в Душанбе, с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Об этом сообщает РИА Новости.
Он назвал долгом — дать объективную оценку и объявить истинные причины крушения самолета AZAL.
Лидер РФ напомнил азербайджанскому коллеге, что принес ему извинения за то, что трагедия с самолетом произошла в небе над Россией.
Ключевые заявления Путина на встрече с Алиевым по ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL:
Президент РФ выразил самые искренние соболезнования семьям погибших при крушении самолета AZAL;
Россия, согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета Азербайджана;
причина трагедии с самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) связана в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник;
Россия в день трагедии с самолетом AZAL вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ;
две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах;
экипажу самолета AZAL было предложено совершить посадку в Махачкале, но они решили идти в аэропорт базирования;
причины крушения самолета AZAL стали понятны после тщательного анализа произошедшего;
самолет компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами;
Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL;
Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с крушением самолета AZAL;
для того, чтобы окончательно поставить точку в ситуации с крушением самолета AZAL, нужно время.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, его проинформировали позавчера.
В свою очередь, Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера за за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.
Глава Азербайджана также заявил об отсутствии сомнений в том, что следствие, ход которого лично контролирует президент России, объективно разберется в причинах крушения самолета AZAL.
Он отметил, что Россия и Азербайджан находятся в контакте по ситуации с расследованием причин крушения азербайджанского самолета.
Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне.
Президент Азербайджана 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.