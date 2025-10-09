Путин и Алиев в Душанбе обсудили ситуацию с авиакатастрофой самолета AZAL — детали

https://uz.sputniknews.ru/20251009/putin-aliyev-peregovory-dushanbye-52581910.html

Переговоры в Таджикистане, где глава РФ находится с государственным визитом, стали первой за долгое время полноценной встречей лидеров России и Азербайджана

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву начать встречу, которая прошла в Душанбе, с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Об этом сообщает РИА Новости.Он назвал долгом — дать объективную оценку и объявить истинные причины крушения самолета AZAL.Лидер РФ напомнил азербайджанскому коллеге, что принес ему извинения за то, что трагедия с самолетом произошла в небе над Россией.Ключевые заявления Путина на встрече с Алиевым по ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL:Президент РФ Владимир Путин сообщил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, его проинформировали позавчера.В свою очередь, Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера за за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.Глава Азербайджана также заявил об отсутствии сомнений в том, что следствие, ход которого лично контролирует президент России, объективно разберется в причинах крушения самолета AZAL.Он отметил, что Россия и Азербайджан находятся в контакте по ситуации с расследованием причин крушения азербайджанского самолета.Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. Президент Азербайджана 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.

