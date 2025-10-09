Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели встречу в Душанбе — детали переговоров

https://uz.sputniknews.ru/20251009/putin-raxmon-peregovory-dushanbye-52569927.html

Глава РФ 8-10 октября находится в Таджикистане с государственным визитом. В программе — участие во втором саммите "Центральная Азия — Россия" и заседании Совета глав государств СНГ

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Душанбе.В ходе двусторонней встречи с таджикским коллегой российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются позитивно по всем направлениям.Другие заявления главы РФ:Президент России поблагодарил главу Таджикистана за бережное отношение к русскому языку в республике.В ходе переговоров Путин также сообщил, что обсудил с президентом Таджикистана "с глазу на глаз" самые чувствительные моменты.После общения тет-а-тет лидеры России и Таджикистана продолжили переговоры в Душанбе в широком составе с участием делегаций.В общей сложности переговоры продлились два часа.Глава РФ 8 – 10 октября находится в Таджикистане с государственным визитом. В программе — участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.

