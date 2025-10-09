Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели встречу в Душанбе — детали переговоров
13:05 09.10.2025 (обновлено: 15:02 09.10.2025)
Государственный визит президента Владимира Путина в Таджикистан
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Глава РФ 8 – 10 октября находится в Таджикистане с государственным визитом. В программе — участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Душанбе.
В ходе двусторонней встречи с таджикским коллегой российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются позитивно по всем направлениям.
Другие заявления главы РФ:
наши команды с обеих сторон к нашей с Вами встрече хорошо подготовились;
суть и наполнение отношений России и Таджикистана соответствуют атрибутике государственного визита;
Россия и Таджикистан являются надежными союзниками, Москва этим дорожит;
Россия и Таджикистан в области обороны и безопасности проводят постоянную работу;
торговый оборот России и Таджикистана растет, эту динамику необходимо сохранить;
Россия и Таджикистан выполняют все цели, заложенные Договором о дружбе между двумя странами 1993 года.
Президент России поблагодарил главу Таджикистана за бережное отношение к русскому языку в республике.
"Особенно хочу поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли несколько школ: пять школ, по-моему, открыли. Все это работает, функционирует на самом хорошем уровне", — сказал он.
В ходе переговоров Путин также сообщил, что обсудил с президентом Таджикистана "с глазу на глаз" самые чувствительные моменты.
После общения тет-а-тет лидеры России и Таджикистана продолжили переговоры в Душанбе в широком составе с участием делегаций.
В общей сложности переговоры продлились два часа.
