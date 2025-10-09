https://uz.sputniknews.ru/20251009/razvitie-promyshlennosti-uzbekistana-v-gody-voyny-52582929.html

В МПЦ Sputnik обсудят развитие промышленности Узбекистана в годы войны

В год 80-летия Победы Советом глав государств СНГ принято решение о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" ряду населенных пунктов республики

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: "Развитие промышленности в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны".Мероприятие пройдет 13 октября в 15.00 по ташкентскому времени.Участники в Ташкенте:В Москве:В год 80-летия Победы Советом глав государств СНГ принято решение о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" ряду населенных пунктов Узбекистана. За выдающийся вклад в Победу и трудовой героизм среди первых почетного звания были удостоены Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент и Фергана.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

