В МПЦ Sputnik обсудят развитие промышленности Узбекистана в годы войны

В год 80-летия Победы Советом глав государств СНГ принято решение о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" ряду населенных пунктов республики
В год 80-летия Победы Советом глав государств СНГ принято решение о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" ряду населенных пунктов республики.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: "Развитие промышленности в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны".
Мероприятие пройдет 13 октября в 15.00 по ташкентскому времени.
Участники в Ташкенте:
профессор Института истории и Национального архива Узбекистана, доктор исторических наук Мухайё Исакова;
кандидаты исторических наук Дилшод Аберкулов, Василий Костецкий, Ойбек Махмудов.
В Москве:
научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Михаил Мягков.
В год 80-летия Победы Советом глав государств СНГ принято решение о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" ряду населенных пунктов Узбекистана. За выдающийся вклад в Победу и трудовой героизм среди первых почетного звания были удостоены Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент и Фергана.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
