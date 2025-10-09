Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Сонливость и вялость по утрам: врач раскрыла причины
Сонливость и вялость по утрам: врач раскрыла причины
Sputnik Узбекистан
Специалист предупредила, что если слабость по утрам сопровождается головокружением, одышкой, сердцебиением, резкой потерей веса или постоянной сонливостью, то это повод пройти обследование
Слабость по утрам может быть связана с хроническим стрессом, употреблением тяжелой пищи на ночь, а также с апноэ и болезнями щитовидной железы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Светлану Роженцову. По словам специалиста, частыми причинами возникновения слабости по утрам являются болезни щитовидной железы или надпочечников.Также она отметила, что если ночью цикл сна постоянно прерывается, например, из-за храпа, апноэ или частых пробуждений, то организм не восстанавливается.В заключение Роженцова предупредила, что если слабость по утрам сопровождается головокружением, одышкой, сердцебиением, резкой потерей веса или постоянной сонливостью — это повод пройти обследование.
Сонливость и вялость по утрам: врач раскрыла причины

22:02 09.10.2025
Специалист предупредила, что если слабость по утрам сопровождается головокружением, одышкой, сердцебиением, резкой потерей веса или постоянной сонливостью, то это повод пройти обследование.
Слабость по утрам может быть связана с хроническим стрессом, употреблением тяжелой пищи на ночь, а также с апноэ и болезнями щитовидной железы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Светлану Роженцову.
"Иногда утренняя усталость связана с образом жизни: поздний отход ко сну, недостаток сна, тяжелая еда на ночь, переутомление или хронический стресс. В этом случае достаточно нормализовать режим, чтобы самочувствие улучшилось", — пояснила она.
По словам специалиста, частыми причинами возникновения слабости по утрам являются болезни щитовидной железы или надпочечников.
"При гипотиреозе человек ощущает сонливость, вялость и трудности с концентрацией. Сюда же можно отнести сердечно-сосудистые факторы, к примеру, анемию или снижение давления. Дефицит железа, витамина B12 или магния ухудшает работу мышц и нервной системы, вызывая при этом усталость по утрам", — рассказала Роженцова.
Также она отметила, что если ночью цикл сна постоянно прерывается, например, из-за храпа, апноэ или частых пробуждений, то организм не восстанавливается.
"Подробнее нужно остановиться на опасном для организма состоянии — обструктивное апноэ сна. Это достаточно распространенное явление. Человек во сне многократно задерживает дыхание, из-за чего мозг просыпается, чтобы восстановить дыхание. В итоге сон фрагментированный, кислородное голодание усиливает усталость. Также качество сна снижают храп, бессонница и синдром беспокойных ног", — добавила врач.
В заключение Роженцова предупредила, что если слабость по утрам сопровождается головокружением, одышкой, сердцебиением, резкой потерей веса или постоянной сонливостью — это повод пройти обследование.
