Сонливость и вялость по утрам: врач раскрыла причины

Специалист предупредила, что если слабость по утрам сопровождается головокружением, одышкой, сердцебиением, резкой потерей веса или постоянной сонливостью, то это повод пройти обследование

Слабость по утрам может быть связана с хроническим стрессом, употреблением тяжелой пищи на ночь, а также с апноэ и болезнями щитовидной железы, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Светлану Роженцову. По словам специалиста, частыми причинами возникновения слабости по утрам являются болезни щитовидной железы или надпочечников.Также она отметила, что если ночью цикл сна постоянно прерывается, например, из-за храпа, апноэ или частых пробуждений, то организм не восстанавливается.В заключение Роженцова предупредила, что если слабость по утрам сопровождается головокружением, одышкой, сердцебиением, резкой потерей веса или постоянной сонливостью — это повод пройти обследование.

