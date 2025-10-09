https://uz.sputniknews.ru/20251009/v-uzbekistane-uspeshno-razdelili-siamskix-bliznetsov-52563126.html
В Узбекистане успешно разделили сиамских близнецов
Уникальную операцию провели в Ташкентском областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка в городе Чирчике
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане в экстренном порядке провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Высокотехнологичную пятичасовую операцию провели в Ташкентском областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка в городе Чирчике. Он посетил центр, ознакомился с состоянием малышей и вручил группе специалистов, участвовавшим в операции по разделению сиамских близнецов, нагрудный знак "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан". В настоящее время состояние близнецов удовлетворительное, и вместе с матерью их выписали домой, добавили в пресс-службе Минздрава.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik
. В Узбекистане в экстренном порядке провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов, сообщает
пресс-служба Минздрава республики.
"Сиамские близнецы, родившиеся преждевременно на 33–34-й неделе беременности путем кесарева сечения, были успешно разделены в экстренном порядке — всего через 9 часов после рождения посредством крайне сложного хирургического вмешательства", — говорится в сообщении.
Высокотехнологичную пятичасовую операцию провели в Ташкентском областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка в городе Чирчике.
"Подобные сложные операции выполняются далеко не во всех странах. Успешное разделение сиамских близнецов с тяжелыми врожденными аномалиями в экстренном порядке, да еще на региональном уровне, является ярким доказательством того, что потенциал отечественной медицины вышел на новый этап развития", — отметил министр здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров.
Он посетил центр, ознакомился с состоянием малышей и вручил группе специалистов, участвовавшим в операции по разделению сиамских близнецов, нагрудный знак "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан".
В настоящее время состояние близнецов удовлетворительное, и вместе с матерью их выписали домой, добавили в пресс-службе Минздрава.