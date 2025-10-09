https://uz.sputniknews.ru/20251009/v-uzbekistane-uspeshno-razdelili-siamskix-bliznetsov-52563126.html

В Узбекистане успешно разделили сиамских близнецов

В Узбекистане успешно разделили сиамских близнецов

Sputnik Узбекистан

Уникальную операцию провели в Ташкентском областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка в городе Чирчике

2025-10-09T11:00+0500

2025-10-09T11:00+0500

2025-10-09T11:00+0500

узбекистан

ташкентская область

чирчик

операция

сиамские близнецы

минздрав узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52562402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eaf0a87682a7b4276275475d1748cc15.jpg

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане в экстренном порядке провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Высокотехнологичную пятичасовую операцию провели в Ташкентском областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка в городе Чирчике. Он посетил центр, ознакомился с состоянием малышей и вручил группе специалистов, участвовавшим в операции по разделению сиамских близнецов, нагрудный знак "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан". В настоящее время состояние близнецов удовлетворительное, и вместе с матерью их выписали домой, добавили в пресс-службе Минздрава.

узбекистан

ташкентская область

чирчик

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан операции чирчик