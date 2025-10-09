https://uz.sputniknews.ru/20251009/zoloto-v-mejdunarodnyx-rezervax-uzbekistana-52579066.html
Золото в международных резервах Узбекистана — инфографика
Золото в международных резервах Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Стоимость золота в хранилищах ЦБ республики на 1 октября увеличилась на $4,17 млрд и впервые превысила $44,22 млрд. Преобладание доли золота свидетельствует о смещении в сторону надежных активов
2025-10-09T17:35+0500
2025-10-09T17:35+0500
2025-10-09T17:35+0500
узбекистан
золото
центральный банк республики узбекистан
инфографика
золотовалютный резерв
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52571864_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4dfe2f7bed753b3ef79b363c4f53342d.png
Золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на 1 октября достигли $54,99 млрд.Основной вклад в рост обеспечило подорожание золота: его стоимость в хранилищах Центробанка увеличилась на $4,17 млрд и впервые превысила $44,22 млрд. При этом физический объем запасов снизился — с 11,8 млн до 11,6 млн тройских унций.На золото приходится 80,4% всех резервов республики. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52571864_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8af8790a9e39c40804e122edd35928ab.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
золото узбекистан центральный банк
золото узбекистан центральный банк
Золото в международных резервах Узбекистана — инфографика
Стоимость золота в хранилищах ЦБ республики на 1 октября увеличилась на $4,17 млрд и впервые превысила $44,22 млрд. Преобладание доли золота свидетельствует о смещении в сторону надежных активов.
Золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на 1 октября достигли $54,99 млрд.
Основной вклад в рост обеспечило подорожание золота: его стоимость в хранилищах Центробанка увеличилась на $4,17 млрд и впервые превысила $44,22 млрд. При этом физический объем запасов снизился — с 11,8 млн до 11,6 млн тройских унций.
На золото приходится 80,4% всех резервов республики.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.