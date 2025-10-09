https://uz.sputniknews.ru/20251009/zoloto-v-mejdunarodnyx-rezervax-uzbekistana-52579066.html

Золото в международных резервах Узбекистана — инфографика

Стоимость золота в хранилищах ЦБ республики на 1 октября увеличилась на $4,17 млрд и впервые превысила $44,22 млрд. Преобладание доли золота свидетельствует о смещении в сторону надежных активов

Золотовалютные резервы Узбекистана по состоянию на 1 октября достигли $54,99 млрд.Основной вклад в рост обеспечило подорожание золота: его стоимость в хранилищах Центробанка увеличилась на $4,17 млрд и впервые превысила $44,22 млрд. При этом физический объем запасов снизился — с 11,8 млн до 11,6 млн тройских унций.На золото приходится 80,4% всех резервов республики. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

