https://uz.sputniknews.ru/20251010/eaes-obedinyaet-usiliya-dlya-razvitiya-plemennogo-jivotnovodstva-eek-52601921.html

ЕАЭС объединяет усилия для развития племенного животноводства — ЕЭК

ЕАЭС объединяет усилия для развития племенного животноводства — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Наира Карапетян: Объединение усилий по развитию племенного животноводства в ЕАЭС повысит конкурентоспособность аграрного сектора. 10.10.2025, Sputnik Узбекистан

2025-10-10T14:10+0500

2025-10-10T14:10+0500

2025-10-10T14:10+0500

еаэс

животноводство

еэк

агропромышленность

сельское хозяйство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1419/14/14191411_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_01c6ab56f1549fb8cdb9f6cc0acbf858.jpg

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Москве в рамках деловой программы Российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025" состоялось координационное совещание по племенному животноводству в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Ключевыми темами обсуждения стали планы по развитию рынка племенных ресурсов, механизмы и инструменты формирования системы племенного дела, развитие цифровизации в племенном животноводстве в рамках ЕАЭС.Наира Карапетян рассказала о конкурентоспособности племенного животноводства как обязательном условии для развития агропромышленного комплекса.Заместитель директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Сауле Молдабаева в ходе панельной дискуссии "Инновации – в практику: как развивается сегмент зеленой продукции на современном этапе" проинформировала участников мероприятия об опыте государств-членов в сфере применения зеленых технологий и формировании права Союза по обращению органической продукции АПК.В совещании приняли участие руководители и представители органов управления стран ЕАЭС, уполномоченных в области племенного животноводства, научно-исследовательских организаций, лабораторий и иных субъектов племенного животноводства государств-членов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс, животноводство, еэк, агропромышленность, сельское хозяйство