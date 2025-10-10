ЕАЭС объединяет усилия для развития племенного животноводства — ЕЭК
Наира Карапетян: Объединение усилий по развитию племенного животноводства в ЕАЭС повысит конкурентоспособность аграрного сектора.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Москве в рамках деловой программы Российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025" состоялось координационное совещание по племенному животноводству в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Ключевыми темами обсуждения стали планы по развитию рынка племенных ресурсов, механизмы и инструменты формирования системы племенного дела, развитие цифровизации в племенном животноводстве в рамках ЕАЭС.
Наира Карапетян рассказала о конкурентоспособности племенного животноводства как обязательном условии для развития агропромышленного комплекса.
"Дальнейшие шаги по унификации в рамках ЕАЭС требований к выпуску в обращение, ввозу, вывозу и перемещению племенной продукции сельскохозяйственных животных, наряду с созданием общих баз данных о племенных ресурсах и устойчивых схем поставок, позволят создать благоприятные условия для наращивания взаимной торговли племенной продукцией и развития животноводства в государствах Союза", — отметила директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян.
Заместитель директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Сауле Молдабаева в ходе панельной дискуссии "Инновации – в практику: как развивается сегмент зеленой продукции на современном этапе" проинформировала участников мероприятия об опыте государств-членов в сфере применения зеленых технологий и формировании права Союза по обращению органической продукции АПК.
В Москве состоялось совещание по племенному животноводству в Евразийском экономическом союзе.
В совещании приняли участие руководители и представители органов управления стран ЕАЭС, уполномоченных в области племенного животноводства, научно-исследовательских организаций, лабораторий и иных субъектов племенного животноводства государств-членов.