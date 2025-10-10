https://uz.sputniknews.ru/20251010/rossiya-veduschiy-investor-tsentralnaya-aziya-52593428.html
Россия является одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии — Путин
Россия является одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии — Путин
Президент Российской Федерации отметил, что Москва настроена на углубление взаимовыгодных политических, экономических и гуманитарных связей со странами региона.
ru_UZ
11:01 10.10.2025 (обновлено: 11:38 10.10.2025)
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Россия является одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания второго саммита "Россия – Центральная Азия".
Глава Российской Федерации выступил с речью на саммите "Россия – Центральная Азия" в Душанбе. Он отметил, что Москва и страны региона успешно сотрудничают и добились хороших результатов по всем направлениям.
"Россия является одним из ведущих инвесторов в экономики стран региона. Совокупный объем российских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов", — сказал российский лидер.
Однако президент РФ назвал недостаточным совокупный объем российских инвестиций в страны Центральной Азии.
"Тоже, мне думается, маловато", — сказал глава государства.
При этом он отметил, что есть хорошие перспективы для развития отношений РФ с Центральной Азией в сфере экономики, по итогам 2024 года товарооборот превысил $45 млрд.
"Так, по итогам прошлого года, российский товарооборот с центральноазиатскими государствами, с пятеркой, превысил 45 миллиардов долларов... А это значит, есть и хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики", — сказал президент РФ.
По его мнению, России и странам Центральной Азии удалось добиться хороших результатов во многих направлениях. Он отметил, что Россия настроена на углубление взаимовыгодных политических, экономических и гуманитарных связей со странами региона.
"На всех этих направлениях уже удалось добиться действительно хороших результатов", — сказал Путин.
Также он заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы компании из пятерки центральноазиатских стран активнее подключались к российским промышленным проектам.
"Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и компании из ваших государств активнее присоединялись к масштабным российским программам развития в промышленности, высоких технологиях, импортозамещении и других сферах. Тем более мы видим, с удовольствием наблюдаем за теми успехами, которые имеются в ваших странах по всем вышеуказанным мной направлениям. А если это так, то тогда и возможности для кооперации расширяются", — заявил Путин.
По словам российского лидера, РФ реализует крупные проекты в автомобилестроении с Центральной Азией.
Он отметил, что в странах Центральной Азии работают порядка 25 тысяч компаний с российским капиталом. При участии России создаются совместные индустриальные парки, торговые дома, оптово-распределительные центры.
"Реализуются крупные проекты в автомобилестроении, производстве сельхозтехники, минеральных удобрений и так далее. Очень широкий круг нашей совместной работы", — добавил Путин в ходе заседания второго саммита "Россия – Центральная Азия".
Он отметил, что России есть что предложить Центральной Азии в сфере цифровизации госуправления.
"России есть что предложить и в области высоких технологий. Имею в виду, в первую очередь, российские цифровые решения по оптимизации государственного управления. И здесь, думаю, вы согласитесь, нам есть что предложить — создание умной городской среды и так далее", — сказал Путин.
Глава РФ также заявил о готовности российских компаний подключаться к строительству новых ГЭС в центральной Азии.
"Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам, нацеленным на обеспечение безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов и трансграничных рек", — сказал президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин предложил объединить евразийские логистические проекты в единую сеть.
"Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами. Это позволит кратно увеличить объемы международных транспортных перевозок через наш общий регион", — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что РФ и страны Центральной Азии планомерно переходят на национальные валюты в торговле.
"Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская Система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах. Повсеместной стала практика открытия прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями наших государств", — сказал Путин.
Кроме того, президент РФ рассказал о работе России по рекультивации осушенного дна Аральского моря.
"Напомню, что Россия уже выделила более 33 миллионов долларов на совместные с центральноазиатскими государствами программы. В их числе мониторинг состояния бассейнов рек Амударья и Сырдарья, применение технологии водосбережения и повторного использования вод, организации системных посадок в зоне Приаралья и на осушенном дне Аральского моря", — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин рассказал о сотрудничестве в сфере эпидемиологической безопасности в Центральной Азии.
"Наша страна заинтересована в развитии взаимодействия с центральноазиатскими партнерами по эпидемиологической и санитарной безопасности. Государствам региона уже передано более 20 мобильных лабораторий, работают очень эффективно и оказываются там, где нужно, и в нужное время. Регулярно проводятся совместные учения по локализации вспышек инфекции", — сказал президент РФ.
Он также заявил о близких позициях РФ и стран Центральной Азии по ключевым международным и региональным вопросам.
"Весьма важно, что Россия и страны Центральноазиатской пятерки придерживаются единых или близких подходов к ключевым вопросам региональной и международной повестки. Координируют свою позицию в ООН и других многосторонних форматах", — сказал Путин в ходе заседания.
Также глава государства прокомментировал ситуацию в секторе Газа, иранскую ядерную программу и положение дел в Афганистане.
Он заявил, что Россия не только внимательно наблюдает, но и пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в секторе Газа.
"Мы внимательно не только наблюдаем, но и пытаемся вместе с нашими партнерами по Ближнему Востоку внести свой вклад в это урегулирование", — заявил Путин, говоря о ситуации в секторе Газа.
Он отметил, что Россия чувствует настрой Ирана на поиск приемлемых развязок ситуации вокруг ядерной программы.
"Мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ", — сказал российский лидер.
Кроме того, по его словам, террористические структуры по-прежнему пытаются использовать Афганистан для распространения экстремизма.
"К сожалению, террористические структуры по-прежнему пытаются использовать афганскую территорию для распространения экстремистской идеологии и преступной деятельности", — сказал Путин.
В завершение саммита "Центральная Азия – Россия" его участники приняли итоговое коммюнике саммита и план совместных действий на 2025 – 2027 годы.
Сегодня президент России примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
В саммите СНГ также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Российский лидер провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, затем принял участие в заседании саммита "Россия – Центральная Азия".