Россия является одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии — Путин

Президент Российской Федерации отметил, что Москва настроена на углубление взаимовыгодных политических, экономических и гуманитарных связей со странами региона.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Россия является одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания второго саммита "Россия – Центральная Азия".Глава Российской Федерации выступил с речью на саммите "Россия – Центральная Азия" в Душанбе. Он отметил, что Москва и страны региона успешно сотрудничают и добились хороших результатов по всем направлениям.Однако президент РФ назвал недостаточным совокупный объем российских инвестиций в страны Центральной Азии.При этом он отметил, что есть хорошие перспективы для развития отношений РФ с Центральной Азией в сфере экономики, по итогам 2024 года товарооборот превысил $45 млрд.По его мнению, России и странам Центральной Азии удалось добиться хороших результатов во многих направлениях. Он отметил, что Россия настроена на углубление взаимовыгодных политических, экономических и гуманитарных связей со странами региона.Также он заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы компании из пятерки центральноазиатских стран активнее подключались к российским промышленным проектам.По словам российского лидера, РФ реализует крупные проекты в автомобилестроении с Центральной Азией.Он отметил, что в странах Центральной Азии работают порядка 25 тысяч компаний с российским капиталом. При участии России создаются совместные индустриальные парки, торговые дома, оптово-распределительные центры.Он отметил, что России есть что предложить Центральной Азии в сфере цифровизации госуправления.Глава РФ также заявил о готовности российских компаний подключаться к строительству новых ГЭС в центральной Азии.Президент РФ Владимир Путин предложил объединить евразийские логистические проекты в единую сеть.Российский лидер подчеркнул, что РФ и страны Центральной Азии планомерно переходят на национальные валюты в торговле.Кроме того, президент РФ рассказал о работе России по рекультивации осушенного дна Аральского моря.Президент РФ Владимир Путин рассказал о сотрудничестве в сфере эпидемиологической безопасности в Центральной Азии.Он также заявил о близких позициях РФ и стран Центральной Азии по ключевым международным и региональным вопросам.Также глава государства прокомментировал ситуацию в секторе Газа, иранскую ядерную программу и положение дел в Афганистане.Он заявил, что Россия не только внимательно наблюдает, но и пытается внести свой вклад в урегулирование ситуации в секторе Газа.Он отметил, что Россия чувствует настрой Ирана на поиск приемлемых развязок ситуации вокруг ядерной программы.Кроме того, по его словам, террористические структуры по-прежнему пытаются использовать Афганистан для распространения экстремизма.В завершение саммита "Центральная Азия – Россия" его участники приняли итоговое коммюнике саммита и план совместных действий на 2025 – 2027 годы.Сегодня президент России примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.В саммите СНГ также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Российский лидер провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, затем принял участие в заседании саммита "Россия – Центральная Азия".

