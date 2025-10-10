https://uz.sputniknews.ru/20251010/tsik-uzbekistana-predstavil-opyt-strany-elektoralniy-forum-minsk-52616722.html

ЦИК Узбекистана представил электоральный опыт страны на форуме в Минске

В ходе Международной научно-практической конференции, представлен доклад на тему "Формирование правовой культуры населения как фактор устойчивости избирательного процесса: опыт Узбекистана".

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Представители ЦИК Узбекистана в городе Минске приняли участие в мероприятиях II Международного электорального форума на тему "Формирование правовой культуры населения как фактор гармонизации и устойчивости избирательного процесса", организованного ЦИК Беларуси. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики.Основная тема форума — повышение правовой культуры организаторов выборов и избирателей, а также формирование правого сознания населения.В мероприятии приняли участие представители избирательных органов и дипломатического корпуса Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, а также международных организаций, депутатского корпуса, научной и педагогической общественности, эксперты в области избирательного права и процесса.Электоральная проблематика обсуждалась в ходе секций "Актуальные проблемы формирования правовой культуры избирателей: современные подходы и механизмы реализации на национальном и международном уровнях" и "Роль органов государственной власти и субъектов гражданского общества в формировании электоральной культуры населения", а также круглого стола "Электоральная культура в молодежной среде: вызовы и возможности".В ходе конференции представители Центризбиркома Узбекистана представили опыт республики в формировании правовой культуры населения.Отмечалось, что системная работа по повышению правовой культуры избирателей является важным условием укрепления доверия общества к выборам. Участники форума также обсудили вопросы совершенствования избирательных технологий и законодательства, повышения открытости избирательного процесса, роли СМИ и общественных организаций в формировании правовой культуры и электорального участия граждан.В рамках Форума также состоялись панельные дискуссии, посвященные духовно-нравственным основам формирования правосознания, вопросам электоральной культуры молодежи, а также проблемам и перспективам международного наблюдения за выборами.

