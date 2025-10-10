Узбекистан обыграл Кувейт в первой игре с новым тренером Фабио Каннаваро — фото
12:00 10.10.2025 (обновлено: 12:12 10.10.2025)
Сборная Узбекистана по футболу уверенно обыграла соперников из Кувейта в товарищеском матче в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в товарищеском матче обыграла команду Кувейта со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Игра состоялась на стадионе "Олимпия" в Ташкенте. Как отмечается, счет на 10-й минуте открыл капитан сборной Элдор Шомуродов, а спустя 10 минут второй мяч в ворота Кувейта забил Ходжимат Эркинов.
"Национальная сборная Узбекистана по футболу под руководством Фабио Каннаваро одержала свою первую победу", — говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаТоварищеский матч Узбекистан – Кувейт.
1/14
© НОК Узбекистана
Товарищеский матч Узбекистан – Кувейт.
Стоит отметить, что это была первая игра с новым тренером Фабио Каннаваро. Он возглавил сборную республики 6 октября этого года.