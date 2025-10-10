https://uz.sputniknews.ru/20251010/uzbekistan-obygral-kuveyt-pervoy-igre-novym-trenerom-fabio-kannavaro-52598012.html

Узбекистан обыграл Кувейт в первой игре с новым тренером Фабио Каннаваро — фото

Сборная Узбекистана по футболу в первой игре с новым тренером Фабио Каннаваро уверенно обыграла соперников из Кувейта.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в товарищеском матче обыграла команду Кувейта со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Игра состоялась на стадионе "Олимпия" в Ташкенте. Как отмечается, счет на 10-й минуте открыл капитан сборной Элдор Шомуродов, а спустя 10 минут второй мяч в ворота Кувейта забил Ходжимат Эркинов. Стоит отметить, что это была первая игра с новым тренером Фабио Каннаваро. Он возглавил сборную республики 6 октября этого года.

