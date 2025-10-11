В бассейне Аральского моря реализуются свыше 40 экологических проектов

https://uz.sputniknews.ru/20251011/aralskoe-more-realizuyutsya-svyshe-40-ekologicheskix-proektov-52637565.html

В Астане под председательством Казахстана состоялось второе заседание правления Международного фонда спасения Арала, на котором обсуждены совместные меры по рациональному использованию водных ресурсов и экологическому оздоровлению региона.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В бассейне Аральского моря на сегодняшний день реализуются 42 экологических проекта, сообщает агентство Kazinform.Под председательством Казахстана в Астане состоялось второе заседание правления Международного фонда спасения Арала (МФСА).Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, советник президента Узбекистана Шухрат Ганиев, заместитель Премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиезода, министр сельского хозяйства Туркменистана Чарыяр Четиев. В качестве наблюдателя присутствовал представитель Кыргызстана Абдыбай Джайлообаев.Участники заседания обсудили:По данным фонда, в бассейне Аральского моря реализуются 42 экологических проекта. При поддержке Всемирного банка прорабатывается возможность запуска двух грантовых региональных проектов. В ходе заседания поддержано предложение Исполкома фонда об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и СырдарьяПо итогам обсуждений состоялась церемония подписания решений заседания правления МФСА.

