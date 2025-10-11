В бассейне Аральского моря реализуются свыше 40 экологических проектов
В Астане под председательством Казахстана состоялось второе заседание правления Международного фонда спасения Арала, на котором обсуждены совместные меры по рациональному использованию водных ресурсов и экологическому оздоровлению региона.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В бассейне Аральского моря на сегодняшний день реализуются 42 экологических проекта, сообщает агентство Kazinform.
Под председательством Казахстана в Астане состоялось второе заседание правления Международного фонда спасения Арала (МФСА).
Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, советник президента Узбекистана Шухрат Ганиев, заместитель Премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиезода, министр сельского хозяйства Туркменистана Чарыяр Четиев. В качестве наблюдателя присутствовал представитель Кыргызстана Абдыбай Джайлообаев.
Участники заседания обсудили:
подготовку к предстоящему заседанию Совета глав государств-учредителей фонда, исполнение Плана работы Исполкома МФСА на период председательства Казахстана в 2024-2026 годы;
реализацию Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря;
реализацию Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии;
деятельность Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала.
По данным фонда, в бассейне Аральского моря реализуются 42 экологических проекта. При поддержке Всемирного банка прорабатывается возможность запуска двух грантовых региональных проектов.
В ходе заседания поддержано предложение Исполкома фонда об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья
По итогам обсуждений состоялась церемония подписания решений заседания правления МФСА.