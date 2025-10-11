https://uz.sputniknews.ru/20251011/samarkande-genkonferentsii-yunesko-sobralis-arxeologi-so-vsego-mira-52639521.html

В Самарканде в преддверии Генконференции ЮНЕСКО собрались археологи со всего мира

В Самарканде в преддверии Генконференции ЮНЕСКО собрались археологи со всего мира

Международный форум объединил археологов, реставраторов и исследователей из разных стран, включая Россию, Японию, Францию, Германию и Казахстан.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В преддверии главного события года — 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО — в Самаркандском археологическом институте имени Яхьё Гулямова прошла международная научно-практическая конференция на тему "Междисциплинарные исследования по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии: достижения и перспективы", передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Форум объединил археологов, реставраторов и исследователей из более чем 10 стран, включая Россию, Японию, Францию, Германию, Азербайджан и Казахстан.В ходе обсуждений участники обменялись опытом по реставрации археологических находок, физико-химическому анализу металлических артефактов, интеграции древних предметов в современную культурную среду, а также реализации новых исследовательских проектов. Зарубежные эксперты подчеркнули, что Узбекистан остается одной из самых богатых археологических территорий мира, где в недрах земли до сих пор скрыты уникальные артефакты. Отдельной частью программы стало чествование ученых, посвятивших десятилетия служению археологии. Среди них — самаркандский специалист Марина Реутова, более 40 лет занимающаяся сохранением росписей на фресках Афросиаба. Конференция стала символическим мостом между поколениями — между теми, кто стоял у истоков археологических исследований, и теми, кто продолжает открывать новые страницы истории Центральной Азии.В ноябре 2025 года в Самарканде — одном из древнейших культурных и научных центров Великого шелкового пути — состоится 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Это решение было официально принято в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Париже в ноябре 2023 года.

