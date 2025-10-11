Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251011/samarkande-genkonferentsii-yunesko-sobralis-arxeologi-so-vsego-mira-52639521.html
В Самарканде в преддверии Генконференции ЮНЕСКО собрались археологи со всего мира
В Самарканде в преддверии Генконференции ЮНЕСКО собрались археологи со всего мира
Sputnik Узбекистан
Международный форум объединил археологов, реставраторов и исследователей из разных стран, включая Россию, Японию, Францию, Германию и Казахстан.
2025-10-11T19:00+0500
2025-10-11T19:50+0500
самарканд
форум
конференция
археологический памятник
центральная азия
артефакты
юнеско
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/0e/32236912_0:35:680:418_1920x0_80_0_0_4d824675431481e5f017ac85e26ff433.png
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В преддверии главного события года — 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО — в Самаркандском археологическом институте имени Яхьё Гулямова прошла международная научно-практическая конференция на тему "Междисциплинарные исследования по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии: достижения и перспективы", передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Форум объединил археологов, реставраторов и исследователей из более чем 10 стран, включая Россию, Японию, Францию, Германию, Азербайджан и Казахстан.В ходе обсуждений участники обменялись опытом по реставрации археологических находок, физико-химическому анализу металлических артефактов, интеграции древних предметов в современную культурную среду, а также реализации новых исследовательских проектов. Зарубежные эксперты подчеркнули, что Узбекистан остается одной из самых богатых археологических территорий мира, где в недрах земли до сих пор скрыты уникальные артефакты. Отдельной частью программы стало чествование ученых, посвятивших десятилетия служению археологии. Среди них — самаркандский специалист Марина Реутова, более 40 лет занимающаяся сохранением росписей на фресках Афросиаба. Конференция стала символическим мостом между поколениями — между теми, кто стоял у истоков археологических исследований, и теми, кто продолжает открывать новые страницы истории Центральной Азии.В ноябре 2025 года в Самарканде — одном из древнейших культурных и научных центров Великого шелкового пути — состоится 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Это решение было официально принято в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Париже в ноябре 2023 года.
самарканд
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/0e/32236912_38:0:642:453_1920x0_80_0_0_9f6c4dccde1e84f794f564164b652fb6.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
археологи конференция самарканд генеральная конференция юнеско
археологи конференция самарканд генеральная конференция юнеско

В Самарканде в преддверии Генконференции ЮНЕСКО собрались археологи со всего мира

19:00 11.10.2025 (обновлено: 19:50 11.10.2025)
© Агентство культурного наследия УзбекистанаДревние артефакты были найдены в памятнике "Ахсикент" в Туракурганском районе Наманганской области.
Древние артефакты были найдены в памятнике Ахсикент в Туракурганском районе Наманганской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2025
© Агентство культурного наследия Узбекистана
Подписаться
Эксклюзив
Международный форум объединил археологов, реставраторов и исследователей из разных стран, включая Россию, Японию, Францию, Германию и Казахстан.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В преддверии главного события года — 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО — в Самаркандском археологическом институте имени Яхьё Гулямова прошла международная научно-практическая конференция на тему "Междисциплинарные исследования по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии: достижения и перспективы", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии.
В Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2025
В Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии.
© Sputnik
Форум объединил археологов, реставраторов и исследователей из более чем 10 стран, включая Россию, Японию, Францию, Германию, Азербайджан и Казахстан.
В ходе обсуждений участники обменялись опытом по реставрации археологических находок, физико-химическому анализу металлических артефактов, интеграции древних предметов в современную культурную среду, а также реализации новых исследовательских проектов.
Зарубежные эксперты подчеркнули, что Узбекистан остается одной из самых богатых археологических территорий мира, где в недрах земли до сих пор скрыты уникальные артефакты.
© SputnikВ Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии.
В Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2025
В Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии.
© Sputnik
Отдельной частью программы стало чествование ученых, посвятивших десятилетия служению археологии. Среди них — самаркандский специалист Марина Реутова, более 40 лет занимающаяся сохранением росписей на фресках Афросиаба.
© SputnikВ Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии.
В Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2025
В Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии.
© Sputnik
Конференция стала символическим мостом между поколениями — между теми, кто стоял у истоков археологических исследований, и теми, кто продолжает открывать новые страницы истории Центральной Азии.
В ноябре 2025 года в Самарканде — одном из древнейших культурных и научных центров Великого шелкового пути — состоится 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Это решение было официально принято в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Париже в ноябре 2023 года.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0