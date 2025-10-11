В Самарканде в преддверии Генконференции ЮНЕСКО собрались археологи со всего мира
19:00 11.10.2025 (обновлено: 19:50 11.10.2025)
© Агентство культурного наследия УзбекистанаДревние артефакты были найдены в памятнике "Ахсикент" в Туракурганском районе Наманганской области.
© Агентство культурного наследия Узбекистана
Международный форум объединил археологов, реставраторов и исследователей из разных стран, включая Россию, Японию, Францию, Германию и Казахстан.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В преддверии главного события года — 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО — в Самаркандском археологическом институте имени Яхьё Гулямова прошла международная научно-практическая конференция на тему "Междисциплинарные исследования по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии: достижения и перспективы", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии.
Форум объединил археологов, реставраторов и исследователей из более чем 10 стран, включая Россию, Японию, Францию, Германию, Азербайджан и Казахстан.
В ходе обсуждений участники обменялись опытом по реставрации археологических находок, физико-химическому анализу металлических артефактов, интеграции древних предметов в современную культурную среду, а также реализации новых исследовательских проектов.
Зарубежные эксперты подчеркнули, что Узбекистан остается одной из самых богатых археологических территорий мира, где в недрах земли до сих пор скрыты уникальные артефакты.
© SputnikВ Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии.
Отдельной частью программы стало чествование ученых, посвятивших десятилетия служению археологии. Среди них — самаркандский специалист Марина Реутова, более 40 лет занимающаяся сохранением росписей на фресках Афросиаба.
© SputnikВ Самарканде прошла научно-практическая конференция по сохранению и изучению объектов историко-культурного наследия народов Центральной Азии.
Конференция стала символическим мостом между поколениями — между теми, кто стоял у истоков археологических исследований, и теми, кто продолжает открывать новые страницы истории Центральной Азии.
В ноябре 2025 года в Самарканде — одном из древнейших культурных и научных центров Великого шелкового пути — состоится 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Это решение было официально принято в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Париже в ноябре 2023 года.