В Ташкенте строится пятизвездочный отель с участием азербайджанской компании — подробности
В Ташкенте строится пятизвездочный отель с участием азербайджанской компании — подробности
В Ташкенте обсудили ход реализации проекта строительства пятизвездочного отеля и жилого комплекса под брендом “Ritz-Carlton” общей стоимостью $200 млн.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
В Ташкенте в настоящее время активно ведутся строительные работы по возведению пятизвездочного отеля и жилого комплекса с участием азербаджанских инвесторов. Ход реализации проектов строительства обсудили в министерстве инвестиций промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ). Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
По информации министерства, заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан Хуррам Тешабаев провел встречу с руководителем азербайджанской компании “PASHA Real Estate” Эльчином Гадимовым.
"В ходе встречи обсужден ход реализации проекта строительства пятизвёздочного отеля и жилого комплекса под брендом “Ritz-Carlton” в Ташкенте общей стоимостью 200 млн долларов США", — говорится в сообщении.
По данным МИПТ, генеральный план объекта разработан совместно с британской компанией Benoy. В настоящее время активно ведутся строительные работы — до конца года планируется завершить этап возведения подземных конструкций и приступить к строительству надземной части.
По итогам встречи стороны договорились принять все необходимые меры для своевременного и качественного завершения проекта, а также выразили готовность углублять инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном и реализовывать новые совместные инициативы.