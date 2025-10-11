В Ташкенте строится пятизвездочный отель с участием азербайджанской компании — подробности

https://uz.sputniknews.ru/20251011/tashkent-stroitsya-pyatizvyozdochnyy-otel-uchastiem-azerbaydjanskoy-kompanii-52627161.html

В Ташкенте обсудили ход реализации проекта строительства пятизвездочного отеля и жилого комплекса под брендом “Ritz-Carlton” общей стоимостью $200 млн.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Ташкенте в настоящее время активно ведутся строительные работы по возведению пятизвездочного отеля и жилого комплекса с участием азербаджанских инвесторов. Ход реализации проектов строительства обсудили в министерстве инвестиций промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По информации министерства, заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан Хуррам Тешабаев провел встречу с руководителем азербайджанской компании “PASHA Real Estate” Эльчином Гадимовым. По данным МИПТ, генеральный план объекта разработан совместно с британской компанией Benoy. В настоящее время активно ведутся строительные работы — до конца года планируется завершить этап возведения подземных конструкций и приступить к строительству надземной части. По итогам встречи стороны договорились принять все необходимые меры для своевременного и качественного завершения проекта, а также выразили готовность углублять инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном и реализовывать новые совместные инициативы.

