https://uz.sputniknews.ru/20251011/uzbekskiy-tyajeloatlet-akbar-djuraev-trexkratniy-chempion-mira-52625842.html

Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев стал трехкратным чемпионом мира

Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев стал трехкратным чемпионом мира

Sputnik Узбекистан

Узбекистанец, выступавший в весовой категории до110 кг, поднял 196 кг в рывке и 228 кг в толчке, установив мировой рекорд на обоих этапах.

2025-10-11T09:40+0500

2025-10-11T09:40+0500

2025-10-11T10:06+0500

спорт

чемпион

тяжелая атлетика

узбекистан

норвегия

золотая медаль

бронза

чемпионат мира

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0b/52625487_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_b93bbcc8f8e35895916bfb16c254d369.jpg

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев стал абсолютным чемпионом в весовой категории до 110 кг на мировом первенстве в Норвегии. Об этом сообщает НОК.В норвежском городе Фёрде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике, где свои выступления начали представители Узбекистана Акбар Жураев и Руслан Нурудинов. В весовой категории до 110 кг Акбар Жураев завоевал золотую медаль в упражнении рывка. Спортсмен поднял 196 кг и установил мировой рекорд. Еще один представитель Узбекистана Руслан Нурудинов с результатом 186 кг занял четвертое место.После победы и мирового рекорда в упражнении рывка Жураев поднял 232 кг в толчке и по итогам двоеборья набрал 428 кг, став абсолютным чемпионом мира.Руслан Нурудинов завоевал 2 бронзы, продемонстрировав результат 228 кг в толчке и 414 кг по сумме двух упражнений.На церемонии награждения медали победителям и призерам торжественно вручил заместитель министра спорта, первый заместитель председателя Федерации тяжелой атлетики страны Шахрилло Махмудов.С 2 по 11 октября в норвежском Фёрде проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. За награды борются более 500 спортсменов в 8 весовых категориях среди мужчин и 8 весовых категориях среди женщин. Среди участников 13 действующих чемпионов мира.

узбекистан

норвегия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекский тяжелоатлет акбар джураев трехкратный чемпион мира норвегия нуридинов