Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев стал трехкратным чемпионом мира

Узбекистанец, выступавший в весовой категории до110 кг, поднял 196 кг в рывке и 228 кг в толчке, установив мировой рекорд на обоих этапах.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев стал абсолютным чемпионом в весовой категории до 110 кг на мировом первенстве в Норвегии. Об этом сообщает НОК.В норвежском городе Фёрде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике, где свои выступления начали представители Узбекистана Акбар Жураев и Руслан Нурудинов. В весовой категории до 110 кг Акбар Жураев завоевал золотую медаль в упражнении рывка. Спортсмен поднял 196 кг и установил мировой рекорд. Еще один представитель Узбекистана Руслан Нурудинов с результатом 186 кг занял четвертое место.После победы и мирового рекорда в упражнении рывка Жураев поднял 232 кг в толчке и по итогам двоеборья набрал 428 кг, став абсолютным чемпионом мира.Руслан Нурудинов завоевал 2 бронзы, продемонстрировав результат 228 кг в толчке и 414 кг по сумме двух упражнений.На церемонии награждения медали победителям и призерам торжественно вручил заместитель министра спорта, первый заместитель председателя Федерации тяжелой атлетики страны Шахрилло Махмудов.С 2 по 11 октября в норвежском Фёрде проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. За награды борются более 500 спортсменов в 8 весовых категориях среди мужчин и 8 весовых категориях среди женщин. Среди участников 13 действующих чемпионов мира.
09:40 11.10.2025 (обновлено: 10:06 11.10.2025)
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев стал абсолютным чемпионом в весовой категории до 110 кг на мировом первенстве в Норвегии. Об этом сообщает
НОК.
В норвежском городе Фёрде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике, где свои выступления начали представители Узбекистана Акбар Жураев и Руслан Нурудинов.
В весовой категории до 110 кг Акбар Жураев завоевал золотую медаль в упражнении рывка. Спортсмен поднял 196 кг и установил мировой рекорд.
Еще один представитель Узбекистана Руслан Нурудинов с результатом 186 кг занял четвертое место.
После победы и мирового рекорда в упражнении рывка Жураев поднял 232 кг в толчке и по итогам двоеборья набрал 428 кг, став абсолютным чемпионом мира.
Руслан Нурудинов завоевал 2 бронзы, продемонстрировав результат 228 кг в толчке и 414 кг по сумме двух упражнений.
На церемонии награждения медали победителям и призерам торжественно вручил заместитель министра спорта, первый заместитель председателя Федерации тяжелой атлетики страны Шахрилло Махмудов.
С 2 по 11 октября в норвежском Фёрде проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. За награды борются более 500 спортсменов в 8 весовых категориях среди мужчин и 8 весовых категориях среди женщин. Среди участников 13 действующих чемпионов мира.