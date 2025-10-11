https://uz.sputniknews.ru/20251011/v-fergane-proydet-pervyy-forum-mira-52635494.html

Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан: в Фергане пройдет первый Форум мира

В двухдневном форуме примут участие представители ООН, ОБСЕ, ШОС, ведущих международных, государственных и общественных организаций — всего свыше 300 человек из стран ЦА, СНГ, Азии, Европы и Америки.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Фергане 15-16 октября состоится первый в истории центральноазиатского региона Форум мира. В мероприятии примут участие свыше 300 человек из стран ЦА, СНГ, Азии, Европы и Америки. Об этом сообщает пресс-служба Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики Узбекистан (ИСМИ).В двухдневном форуме примут участие представители ООН, ОБСЕ, ШОС, ведущих международных, государственных и общественных организаций — всего свыше 300 человек из стран ЦА, СНГ, Азии, Европы и Америки.Участники мероприятия обсудят вопросы обеспечения стабильности и устойчивого развития Ферганской долины, экономического потенциала, наращивания культурно-гуманитарных связей, расширения роли частного сектора, молодежи и гражданского общества.Под эгидой Ферганского форума мира при поддержке кыргызских партнеров и Хаба по миростроительству впервые будет организован "День Ынтымак" (День единства).По его словам, "Ферганский форум призван создать новый образ Ферганской долины как пространства мира, согласия и возможностей", демонстрируя, что политическая воля лидеров стран и единство народов способны обеспечить стабильность и процветание региона".Ожидается, что по итогам форума будет принято Коммюнике с призывом к формированию единого пространства дружбы, добрососедства и устойчивого развития Ферганской долины.

