Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан: в Фергане пройдет первый Форум мира
16:44 11.10.2025 (обновлено: 17:05 11.10.2025)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкФергана примет первое заседание Ферганского форума мира
© telegram sputnikuzbekistan/
Подписаться
В двухдневном мероприятии примут участие представители ООН, ОБСЕ, ШОС, ведущих международных, государственных и общественных организаций — всего свыше 300 человек из стран ЦА, СНГ, Азии, Европы и Америки.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Фергане 15-16 октября состоится первый в истории центральноазиатского региона Форум мира. В мероприятии примут участие свыше 300 человек из стран ЦА, СНГ, Азии, Европы и Америки. Об этом сообщает пресс-служба Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики Узбекистан (ИСМИ).
"Фергана на следующей неделе станет центром международного диалога и сотрудничества: 15–16 октября здесь пройдет первое заседание Ферганского форума мира под девизом "Ферганская долина: объединяя усилия ради мира и прогресса", — говорится в сообщении.
В двухдневном форуме примут участие представители ООН, ОБСЕ, ШОС, ведущих международных, государственных и общественных организаций — всего свыше 300 человек из стран ЦА, СНГ, Азии, Европы и Америки.
"Главная цель форума – создание постоянно действующей платформы для укрепления диалога, взаимного доверия, добрососедства и выработки общей стратегии развития Ферганской долины", — говорится в сообщении.
Участники мероприятия обсудят вопросы обеспечения стабильности и устойчивого развития Ферганской долины, экономического потенциала, наращивания культурно-гуманитарных связей, расширения роли частного сектора, молодежи и гражданского общества.
Под эгидой Ферганского форума мира при поддержке кыргызских партнеров и Хаба по миростроительству впервые будет организован "День Ынтымак" (День единства).
"Мир в Ферганской долине стал возможен благодаря решимости глав Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также усилиям местных сообществ, сумевших превратить различия в источник силы", — отметил директор ИСМИ Элдор Арипов, комментируя предстоящее мероприятие.
По его словам, "Ферганский форум призван создать новый образ Ферганской долины как пространства мира, согласия и возможностей", демонстрируя, что политическая воля лидеров стран и единство народов способны обеспечить стабильность и процветание региона".
Ожидается, что по итогам форума будет принято Коммюнике с призывом к формированию единого пространства дружбы, добрососедства и устойчивого развития Ферганской долины.