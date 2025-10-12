https://uz.sputniknews.ru/20251012/pakistanskie-voennye-zaxvatili-19-afganskix-pogranpunktov-52644476.html
Пакистанские военные захватили 19 афганских погранпунктов
Пакистанские военные захватили 19 афганских погранпунктов
Между странами вспыхнул военный конфликт. В субботу Минобороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В результате столкновений между военными из двух стран Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo.По информации СМИ, Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства.В субботу Минобороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана.По данным СМИ, в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.Талибы сообщили, что атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.Утверждают также, что целями стали и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* на территории Пакистана.Как сообщал телеканал Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, минимум двое получили ранения. В районе провинции Кандагар талибам сдались пять солдат.Кроме того, истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По свидетельству очевидцев, в некоторых районах его восточной части гремели непрерывные взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.В ночных боестолкновениях между военными Афганистана и Пакистана убиты 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения, афганская сторона потеряла 20 бойцов убитыми и ранеными, отметил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.Он также заявил, что Пакистан "закрывает глаза" на присутствие в регионе террористов ИГ*. В пограничных районах есть их базы, более того, "новые люди были перевезены из аэропортов Карачи и Исламабада для прохождения там обучения".*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Пакистанские военные захватили 19 афганских погранпунктов
12:20 12.10.2025 (обновлено: 12:50 12.10.2025)
Между странами вспыхнул военный конфликт. В субботу Минобороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
В результате столкновений между военными из двух стран Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал Geo.
"Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы", — говорится в сообщении.
По информации СМИ, Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства.
В субботу Минобороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана.
По данным СМИ, в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.
Талибы сообщили, что атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.
Утверждают также, что целями стали и некоторые объекты, связанные с группировкой "Исламское государство"* на территории Пакистана.
Как сообщал телеканал Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, минимум двое получили ранения. В районе провинции Кандагар талибам сдались пять солдат.
Кроме того, истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По свидетельству очевидцев, в некоторых районах его восточной части гремели непрерывные взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.
В ночных боестолкновениях между военными Афганистана и Пакистана убиты 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения, афганская сторона потеряла 20 бойцов убитыми и ранеными, отметил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
Он также заявил, что Пакистан "закрывает глаза" на присутствие в регионе террористов ИГ*. В пограничных районах есть их базы, более того, "новые люди были перевезены из аэропортов Карачи и Исламабада для прохождения там обучения".
*Террористическая группировка, запрещенная в России.