В Кремле прокомментировали заявления про Tomahawk

В Кремле прокомментировали заявления про Tomahawk

Sputnik Узбекистан

Дмитрий Песков дал интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, их звучит много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления Пескова:Официальный представитель Кремля в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы".Также он ответил на вопрос о напряженности в связи с украинским конфликтом. По его словам, сегодня со всех сторон нагнетается напряженность, с этой точки зрения — это очень драматичный момент.Напомним, что на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент РФ также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.

