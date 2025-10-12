В Кремле прокомментировали заявления про Tomahawk
Дмитрий Песков дал интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Кремль тщательно фиксирует заявления о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk, их звучит много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Заявлений, действительно, звучит много, с ними еще надо разбираться. Мы все их тщательно фиксируем", — рассказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявления о Tomahawk в США.
Другие заявления Пескова:
тема возможных поставок ракет "Томагавк" Украине вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы;
ракеты Tomahawk - это серьезное оружие, которое может быть и в ядерном исполнении, однако оно не может изменить положение дел на фронте;
европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров;
Россия продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию на Украине, о необходимости сесть за стол переговоров все время говорит и лидер США Дональд Трамп;
Официальный представитель Кремля в контексте ситуации с ракетами Tomahawk напомнил о возможностях Киева для создания "грязной бомбы".
Также он ответил на вопрос о напряженности в связи с украинским конфликтом. По его словам, сегодня со всех сторон нагнетается напряженность, с этой точки зрения — это очень драматичный момент.
Напомним, что на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент РФ также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.