В Ташкент прибыл Президент Объединенного мира борьбы (UWW)
Sputnik Узбекистан
Ненад Лалович ознакомится с работой по развитию Олимпийского движения в республике, встретится с официальными лицами для обсуждения вопросов сотрудничества
2025-10-12
2025-10-12T16:05+0500
2025-10-12T16:05+0500
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Ташкент прибыл Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович, сообщает пресс-служба НОК.В ходе визита он ознакомится с проводимой в республике работой по развитию Олимпийского движения, в частности, спортивной борьбы, а также встретится с официальными лицами для обсуждения вопросов сотрудничества, добавили в пресс-службе.Серб Ненад Лалович занимает пост главы UWW (ранее Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA)) с 2013 года.
Новости
ru_UZ
“Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович прибыл в Узбекистан. Почетного гостя встретили руководители Министерства спорта, Национального Олимпийского комитета и Ассоциации спортивной борьбы страны”, — говорится в сообщении.
В ходе визита он ознакомится с проводимой в республике работой по развитию Олимпийского движения, в частности, спортивной борьбы, а также встретится с официальными лицами для обсуждения вопросов сотрудничества, добавили в пресс-службе.
Серб Ненад Лалович занимает пост главы UWW (ранее Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA)) с 2013 года.