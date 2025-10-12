https://uz.sputniknews.ru/20251012/v-tashkent-pribyl-prezident-obedinennogo-mira-borby-uww-52647986.html

В Ташкент прибыл Президент Объединенного мира борьбы (UWW)

Ненад Лалович ознакомится с работой по развитию Олимпийского движения в республике, встретится с официальными лицами для обсуждения вопросов сотрудничества

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Ташкент прибыл Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович, сообщает пресс-служба НОК.В ходе визита он ознакомится с проводимой в республике работой по развитию Олимпийского движения, в частности, спортивной борьбы, а также встретится с официальными лицами для обсуждения вопросов сотрудничества, добавили в пресс-службе.Серб Ненад Лалович занимает пост главы UWW (ранее Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA)) с 2013 года.

