Чувства, живущие в цветах в картинах Алишера Хамдамова — фото

В Ташкентском Доме фотографии состоялось открытие персональной выставки молодого, но уже хорошо известного художника Алишера Хамдамова под названием "Чувства, живущие в цветах".

В Ташкентском Доме фотографии состоялось открытие персональной выставки молодого, но уже хорошо известного художника Алишера Хамдамова под названием "Чувства, живущие в цветах".Экспозиция включает более 50 живописных работ, каждая из которых раскрывает богатый внутренний мир автора.Она организована при поддержке Академии художеств, Творческого союза художников Узбекистана и Ташкентского Дома фотографии.Несмотря на молодость, Алишер Хамдамов уже выработал собственный узнаваемый почерк — яркий, эмоциональный и многогранный.Его картины соединяют в себе реалистическую выразительность и тонкую символику, создавая ощущение движения и музыкальности цвета.Так, в полотнах "Путешествие к месту назначения" (2025) и "Разговор" (2024) заметна энергичная манера письма, а в работе "Чтение" (2024) мазки художника складываются в гармоничную симфонию.В произведениях "Купцы" и "Караван" теплые и холодные тона переплетаются, рождая атмосферу восточных мотивов и звона караванных колокольчиков.Особенно трогательны образы, посвященные человеческим чувствам: юношеская нежность в картине "Весна" (2020) и глубокая жизненная мудрость в портрете "Отец" (2025).Тематика работ Алишера Хамдамова разнообразна: от философских размышлений о времени до простых, но вечных человеческих эмоций. Художник тонко сочетает символизм и реализм, заставляя зрителя не просто смотреть, а чувствовать.О художникеАлишер Хамдамов родился в 1986 году в Риштанском районе Ферганской области. Окончил Республиканский художественный колледж им. П. Бенькова и Национальный институт художественного и дизайнерского искусства им. Камолиддина Бехзода, где позднее начал преподавательскую деятельность.Он — участник множества республиканских и международных выставок, среди которых биеннале в Китае, симпозиум на Кипре, а также персональные экспозиции в Музее современного искусства Кипра и Дворце творчества молодежи в Ташкенте.Работы художника находятся в частных коллекциях и музейных собраниях разных стран, включая Кипр.Выставка "Чувства, живущие в цветах" продлится до 19 октября.Это возможность увидеть, как молодое поколение узбекских художников говорит языком цвета и эмоций, сохраняя связь с национальной художественной традицией.

