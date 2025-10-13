Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251013/chuvstva-jivuschie-v-tsvetax-v-kartinax-alishera-xamdamova-52657691.html
Чувства, живущие в цветах в картинах Алишера Хамдамова — фото
Чувства, живущие в цветах в картинах Алишера Хамдамова — фото
Sputnik Узбекистан
В Ташкентском Доме фотографии состоялось открытие персональной выставки молодого, но уже хорошо известного художника Алишера Хамдамова под названием "Чувства, живущие в цветах".
2025-10-13T18:15+0500
2025-10-13T18:15+0500
художник
выставка
картины
ташкент
фото
фотолента
мультимедиа
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0d/52654962_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d90a35669279aeda72b6a457bc2489f0.jpg
В Ташкентском Доме фотографии состоялось открытие персональной выставки молодого, но уже хорошо известного художника Алишера Хамдамова под названием "Чувства, живущие в цветах".Экспозиция включает более 50 живописных работ, каждая из которых раскрывает богатый внутренний мир автора.Она организована при поддержке Академии художеств, Творческого союза художников Узбекистана и Ташкентского Дома фотографии.Несмотря на молодость, Алишер Хамдамов уже выработал собственный узнаваемый почерк — яркий, эмоциональный и многогранный.Его картины соединяют в себе реалистическую выразительность и тонкую символику, создавая ощущение движения и музыкальности цвета.Так, в полотнах "Путешествие к месту назначения" (2025) и "Разговор" (2024) заметна энергичная манера письма, а в работе "Чтение" (2024) мазки художника складываются в гармоничную симфонию.В произведениях "Купцы" и "Караван" теплые и холодные тона переплетаются, рождая атмосферу восточных мотивов и звона караванных колокольчиков.Особенно трогательны образы, посвященные человеческим чувствам: юношеская нежность в картине "Весна" (2020) и глубокая жизненная мудрость в портрете "Отец" (2025).Тематика работ Алишера Хамдамова разнообразна: от философских размышлений о времени до простых, но вечных человеческих эмоций. Художник тонко сочетает символизм и реализм, заставляя зрителя не просто смотреть, а чувствовать.О художникеАлишер Хамдамов родился в 1986 году в Риштанском районе Ферганской области. Окончил Республиканский художественный колледж им. П. Бенькова и Национальный институт художественного и дизайнерского искусства им. Камолиддина Бехзода, где позднее начал преподавательскую деятельность.Он — участник множества республиканских и международных выставок, среди которых биеннале в Китае, симпозиум на Кипре, а также персональные экспозиции в Музее современного искусства Кипра и Дворце творчества молодежи в Ташкенте.Работы художника находятся в частных коллекциях и музейных собраниях разных стран, включая Кипр.Выставка "Чувства, живущие в цветах" продлится до 19 октября.Это возможность увидеть, как молодое поколение узбекских художников говорит языком цвета и эмоций, сохраняя связь с национальной художественной традицией.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0d/52654962_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41018aa6de14ea31680e359893280863.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент выставка дом фото художник фотолента
ташкент выставка дом фото художник фотолента

Чувства, живущие в цветах в картинах Алишера Хамдамова — фото

18:15 13.10.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Эксклюзив
Несмотря на молодость, художник уже выработал собственный узнаваемый почерк — яркий, эмоциональный и многогранный.
В Ташкентском Доме фотографии состоялось открытие персональной выставки молодого, но уже хорошо известного художника Алишера Хамдамова под названием "Чувства, живущие в цветах".
Экспозиция включает более 50 живописных работ, каждая из которых раскрывает богатый внутренний мир автора.
Она организована при поддержке Академии художеств, Творческого союза художников Узбекистана и Ташкентского Дома фотографии.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
Несмотря на молодость, Алишер Хамдамов уже выработал собственный узнаваемый почерк — яркий, эмоциональный и многогранный.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
Его картины соединяют в себе реалистическую выразительность и тонкую символику, создавая ощущение движения и музыкальности цвета.

"В каждой работе Алишера Хамдамова есть неповторимая мелодия. В них воплощены надежда, вера и доброта. Цвета привлекательные, но умеренные, не кричащие. Простор в работах позволяет зрителю еще глубже проникнуть в картину. При этом зритель не устает, а наоборот, глаза и мозг отдыхают при переходе от работы к работе", — поделилась художник-график Зилола Камилова.

© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
Так, в полотнах "Путешествие к месту назначения" (2025) и "Разговор" (2024) заметна энергичная манера письма, а в работе "Чтение" (2024) мазки художника складываются в гармоничную симфонию.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
В произведениях "Купцы" и "Караван" теплые и холодные тона переплетаются, рождая атмосферу восточных мотивов и звона караванных колокольчиков.
Особенно трогательны образы, посвященные человеческим чувствам: юношеская нежность в картине "Весна" (2020) и глубокая жизненная мудрость в портрете "Отец" (2025).
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тематика работ Алишера Хамдамова разнообразна: от философских размышлений о времени до простых, но вечных человеческих эмоций. Художник тонко сочетает символизм и реализм, заставляя зрителя не просто смотреть, а чувствовать.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов

О художнике

Алишер Хамдамов родился в 1986 году в Риштанском районе Ферганской области. Окончил Республиканский художественный колледж им. П. Бенькова и Национальный институт художественного и дизайнерского искусства им. Камолиддина Бехзода, где позднее начал преподавательскую деятельность.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
Он — участник множества республиканских и международных выставок, среди которых биеннале в Китае, симпозиум на Кипре, а также персональные экспозиции в Музее современного искусства Кипра и Дворце творчества молодежи в Ташкенте.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
Работы художника находятся в частных коллекциях и музейных собраниях разных стран, включая Кипр.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка "Чувства, живущие в цветах" продлится до 19 октября.
Это возможность увидеть, как молодое поколение узбекских художников говорит языком цвета и эмоций, сохраняя связь с национальной художественной традицией.
© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
Выставка художника Алишера Хамдамова Чувства, живущие в цветах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2025
Выставка художника Алишера Хамдамова "Чувства, живущие в цветах".
© Sputnik / Бахром Хатамов
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0