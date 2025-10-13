Узбекистан
Как понять, что смартфон или ноутбук следит за владельцем
Перемены в работе смартфона или ноутбука позволяют предположить, что устройство втайне шпионит за владельцем, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева.По словам специалиста, виноваты в этом разрешения на использование микрофона и камеры, которые мы раздаем даже программам, которым это не нужно. Если шпионское или вредоносное ПО прокралось в устройство, возникают изменения в его работе.Чтобы минимизировать риски, нужно постоянно контролировать устройство, рекомендует эксперт. Например, у iPhone при включении камеры загорается зеленый индикатор, микрофона — оранжевый. Проверить, кто и когда к ним подключался, можно с помощью внутренних инструментов. Если подозрения подтверждаются, лучше обнулить гаджет до заводских настроек.
Перемены в работе смартфона или ноутбука позволяют предположить, что устройство втайне шпионит за владельцем, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева.
По словам специалиста, виноваты в этом разрешения на использование микрофона и камеры, которые мы раздаем даже программам, которым это не нужно. Если шпионское или вредоносное ПО прокралось в устройство, возникают изменения в его работе.
“Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса — замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли”, — пояснил он.
Чтобы минимизировать риски, нужно постоянно контролировать устройство, рекомендует эксперт. Например, у iPhone при включении камеры загорается зеленый индикатор, микрофона — оранжевый. Проверить, кто и когда к ним подключался, можно с помощью внутренних инструментов. Если подозрения подтверждаются, лучше обнулить гаджет до заводских настроек.
