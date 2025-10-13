https://uz.sputniknews.ru/20251013/kak-ponyat-chto-smartfon-ili-noutbuk-sledit-za-vladeltsem-52652706.html
Как понять, что смартфон или ноутбук следит за владельцем
Как понять, что смартфон или ноутбук следит за владельцем
Sputnik Узбекистан
Если шпионское или вредоносное ПО прокралось в устройство, появляются изменения в его работе. Если подозрения подтверждаются, лучше обнулить гаджет до заводских настроек
2025-10-13T22:01+0500
2025-10-13T22:01+0500
2025-10-13T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
технологии
смартфон
ноутбук
работа
изменения
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/14/47206905_0:110:3248:1937_1920x0_80_0_0_26086fe85fa2c89ad83dd417f4bd70da.jpg
Перемены в работе смартфона или ноутбука позволяют предположить, что устройство втайне шпионит за владельцем, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева.По словам специалиста, виноваты в этом разрешения на использование микрофона и камеры, которые мы раздаем даже программам, которым это не нужно. Если шпионское или вредоносное ПО прокралось в устройство, возникают изменения в его работе.Чтобы минимизировать риски, нужно постоянно контролировать устройство, рекомендует эксперт. Например, у iPhone при включении камеры загорается зеленый индикатор, микрофона — оранжевый. Проверить, кто и когда к ним подключался, можно с помощью внутренних инструментов. Если подозрения подтверждаются, лучше обнулить гаджет до заводских настроек.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/14/47206905_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_68cda7f125e4704da6b12bfe86e13b27.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
смартфон ноутбук гаджет работа изменения
смартфон ноутбук гаджет работа изменения
Как понять, что смартфон или ноутбук следит за владельцем
Если шпионское или вредоносное ПО прокралось в устройство, появляются изменения в его работе. Если подозрения подтверждаются, лучше обнулить гаджет до заводских настроек.
Перемены в работе смартфона или ноутбука позволяют предположить, что устройство втайне шпионит за владельцем, сообщает РИА Новости
со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева.
По словам специалиста, виноваты в этом разрешения на использование микрофона и камеры, которые мы раздаем даже программам, которым это не нужно. Если шпионское или вредоносное ПО прокралось в устройство, возникают изменения в его работе.
“Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса — замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли”, — пояснил он.
Чтобы минимизировать риски, нужно постоянно контролировать устройство, рекомендует эксперт. Например, у iPhone при включении камеры загорается зеленый индикатор, микрофона — оранжевый. Проверить, кто и когда к ним подключался, можно с помощью внутренних инструментов. Если подозрения подтверждаются, лучше обнулить гаджет до заводских настроек.