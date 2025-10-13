Павильон Узбекистана получил золото на выставке в Японии
14:34 13.10.2025 (обновлено: 14:50 13.10.2025)
© Телеграм канал С.МирзиёевойНа выставке в Японии Узбекистан был удостоен высшей награды.
© Телеграм канал С.Мирзиёевой
Концепция павильона, отражающая гармонию традиций и инноваций, получила широкий отклик в мировом сообществе.
ТАШКЕНТ, 13 окт. – Sputnik. Павильон Узбекистана на Всемирной выставке ЭКСПО–2025 в японской Осаке удостоен высшей награды в номинации "Лучшее раскрытие темы". Об этом сообщила руководитель Администрации Президента РУз Саида Мирзиёева.
"Мы представили концепцию “Сад знаний: лаборатория для общества будущего”, отражающую гармонию традиций и инноваций, и эта идея получила широкий отклик в мировом сообществе", — написала она в своем Telegram-канале.
Саида Мирзиёева также поблагодарила всю команду и международных партнеров за вдохновение, профессионализм и веру в проект.
Концепция павильона создана Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.
“Престижная награда стала подтверждением уникального подхода Узбекистана к представлению национальной культуры, инноваций и устойчивого развития на мировой арене, а также еще одним шагом в укреплении роли страны в глобальной креативной экономике”, — говорится в сообщении Фонда.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк
Павильон Узбекистана на Всемирной выставке ЭКСПО в Осаке получил золотую медаль в номинации "Лучшее раскрытие темы"
© telegram sputnikuzbekistan/
Всемирная выставка "Экспо-2025", проходит в Осаке с 13 апреля 2025 года. Ее глобальная тема — "Проектирование обществ будущего". По данным Японской ассоциации по всемирным выставкам, в ней участвуют158 стран, в среднем за день выставку посещают 150 тыс. человек.