https://uz.sputniknews.ru/20251013/pavilon-uzbekistana-poluchil-zoloto-na-vystavke-v-yaponii-52666351.html

Павильон Узбекистана получил золото на выставке в Японии

Павильон Узбекистана получил золото на выставке в Японии

Sputnik Узбекистан

Концепция павильона, отражающая гармонию традиций и инноваций, получила широкий отклик в мировом сообществе

2025-10-13T14:34+0500

2025-10-13T14:34+0500

2025-10-13T14:50+0500

узбекистан

выставка

золотая медаль

япония

общество

саида мирзиёева

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0d/52663462_0:263:2560:1703_1920x0_80_0_0_dc41f2d6f2b30a97f7beabb1295ac105.jpg

ТАШКЕНТ, 13 окт. – Sputnik. Павильон Узбекистана на Всемирной выставке ЭКСПО–2025 в японской Осаке удостоен высшей награды в номинации "Лучшее раскрытие темы". Об этом сообщила руководитель Администрации Президента РУз Саида Мирзиёева.Саида Мирзиёева также поблагодарила всю команду и международных партнеров за вдохновение, профессионализм и веру в проект. Концепция павильона создана Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.Всемирная выставка "Экспо-2025", проходит в Осаке с 13 апреля 2025 года. Ее глобальная тема — "Проектирование обществ будущего". По данным Японской ассоциации по всемирным выставкам, в ней участвуют158 стран, в среднем за день выставку посещают 150 тыс. человек.

узбекистан

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

павильон узбекистан золото выставка япония