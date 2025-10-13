В МПЦ Sputnik обсуждают развитие промышленности Узбекистана в годы войны — трансляция

https://uz.sputniknews.ru/20251013/razvitie-promyshlennosti-uzbekistana-v-gody-voyny--translyatsiya-52663646.html
В год 80-летия Победы Совет глав государств СНГ принял решение о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" ряду населенных пунктов республики
В мультимедийном пресс-центре Sputnik проходит видеомост Москва – Ташкент на тему: "Развитие промышленности в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны".Участники в Ташкенте:в Москве:В год 80-летия Победы Совет глав государств СНГ принял решение о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" ряду населенных пунктов республики. За выдающийся вклад в Победу и трудовой героизм среди первых почетного звания удостоены Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент и Фергана.
15:00 13.10.2025 (обновлено: 16:07 13.10.2025)
В год 80-летия Победы Совет глав государств СНГ принял решение о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" ряду населенных пунктов республики.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik проходит видеомост Москва – Ташкент на тему: "Развитие промышленности в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны".
профессор Института истории и Национального архива Узбекистана, доктор исторических наук Мухайё Исакова;
кандидаты исторических наук Дилшод Аберкулов, Василий Костецкий, Ойбек Махмудов;
научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Михаил Мягков.
В год 80-летия Победы Совет глав государств СНГ принял решение о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" ряду населенных пунктов республики. За выдающийся вклад в Победу и трудовой героизм среди первых почетного звания удостоены Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент и Фергана.