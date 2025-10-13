https://uz.sputniknews.ru/20251013/razvitie-promyshlennosti-uzbekistana-v-gody-voyny--translyatsiya-52663646.html

В МПЦ Sputnik обсуждают развитие промышленности Узбекистана в годы войны — трансляция

В год 80-летия Победы Совет глав государств СНГ принял решение о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" ряду населенных пунктов республики

В мультимедийном пресс-центре Sputnik проходит видеомост Москва – Ташкент на тему: "Развитие промышленности в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны".Участники в Ташкенте:в Москве:В год 80-летия Победы Совет глав государств СНГ принял решение о присвоении звания "Город трудовой славы. 1941-1945 годы" ряду населенных пунктов республики. За выдающийся вклад в Победу и трудовой героизм среди первых почетного звания удостоены Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент и Фергана.

