Ушел из жизни первый министр обороны Узбекистана — что о нем известно

Генерал-полковник в отставке Рустам Ахмедов, возглавлявший военное ведомство республики до сентября 1997-го, скончался на 83-м году жизни

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Первый министр обороны Узбекистана генерал-полковник в отставке Рустам Ахмедов скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.Он вошел в историю как первый министр обороны независимого Узбекистана.Рустам Ахмедов родился 10 ноября 1943 года в Багдадском районе Ферганской области. В 1965 году он кончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 1985 — Военную академию бронетанковых войск. Служил в Прибалтийском военном округе, затем — в высших военных училищах Ташкента и Самарканда.С 1986 по 1991 год Ахмедов был начальником штаба — заместителем начальника гражданской обороны Ташкентской области.С 1991 по 1992 год он одновременно занимал должность министра обороны независимой Республики Узбекистан — командующего Национальной гвардией РУЗ, а с 1992 по 1997 год — министра обороны Узбекистана.Ахмедов не только служил в системе обороны, но и с сентября 1997 года по сентябрь 1998-го был министром по чрезвычайным ситуациям.В 1998 году он вышел в отставку, но продолжал участвовать в реформах оборонной сферы: с 2018 по 2020 год работал советником министра обороны.Заслуги Ахмедова отмечены рядом наград: Почетной грамотой Узбекистана, орденом "Шон-шараф" II степени, орденом "Дустлик".Прощание с Рустамом Ахмедовым состоится 13 октября в 11:30 в Ташкенте, в Мирзо-Улугбекском районе по адресу: улица Орол, 3-й тупик, дом 13, уточнили в Минобороны.

