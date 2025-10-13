https://uz.sputniknews.ru/20251013/uzbekistanets-laureat-konkurs-balet-sochi-52661445.html

Узбекистанец стал лауреатом международного конкурса "Молодой балет мира"

Юбилейное событие проходило с 6 по 12 октября в Сочи, и было посвящено памяти хореографа, создателя и художественного руководителя конкурса Юрия Григоровича. Участники соревновались в двух возрастных категориях

ТАШКЕНТ, 13 окт. – Sputnik. Узбекистанец Абдугаппор Кучкаров стал лауреатом Х Международного конкурса Юрия Григоровича "Молодой балет мира".В числе победителей также представители Беларуси, Казахстана, России, Словении, Южной Кореи и Японии. Юбилейное событие проходило с 6 по 12 октября в Сочи. Его посвятили памяти выдающегося хореографа, основателя и художественного руководителя конкурса, народного артиста СССР Юрия Григоровича, который скончался 19 мая 2025 года на 99-м году жизни.Участники соревновались в двух возрастных категориях: младшей и старшей. Три тура включали академическую балетную классику, народно-характерный танец и современную хореографию.В состав жюри вошли известные деятели балетного искусства и хореографы из России, Беларуси, Болгарии, Италии, Турции и Южной Кореи.В старшей группе у девушек все награды достались россиянкам.Среди мужчин первую премию также получил россиянин Денис Мазанов, вторую — казахстанец Акыл Жуас, а третью — Абдугаппор Кучкаров из Узбекистана.Впервые Международный конкурс Юрия Григоровича “Молодой балет мира” прошел в 2006 году. Основная цель мероприятия — поддержка молодых исполнителей, в основе творчества которых — классическое наследие и сохранение балетных традиций.За годы существования конкурс привлек участников из 17 стран, что свидетельствует о его международном признании.

