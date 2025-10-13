https://uz.sputniknews.ru/20251013/uzbekskie-futbolnye-eksperty-doljnosti-fifa-52653242.html

Впервые в истории: узбекские футбольные эксперты получили должности в ФИФА

Ассоциация футбола РУз активно сотрудничает с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) и участвует в крупных проектах. В 2024 году республика впервые приняла ЧМ по футзалу, в 2027 планирует проведение Молодежного чемпионата мира.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Впервые в истории представители Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) получили должности в комитетах FIFA, сообщает пресс-служба НОК.Ответственные посты в ключевых комитетах FIFA заняли Равшан Ирматов, Аваз Максумов и Юлия Панина.АФУ активно сотрудничает с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) и участвует в крупных проектах. В 2024 году республика впервые приняла ЧМ по футзалу, в 2027 планирует проведение Молодежного чемпионата мира.Первый вице-президент ассоциации Равшан Ирматов решением Совета FIFA с 2025 по 2029 год назначен заместителем председателя Комитета по технологиям, инновациям и цифровой трансформации в футболе — одной из важнейших структур по развитию этого вида спорта посредством современных технологий.В зоне ответственности Комитета — внедрение и развитие технологических решений в футболе, включая системы VAR, фиксацию взятия ворот, полуавтоматическое определение офсайда, цифровой мониторинг и использование ИИ. Его возглавляет директор департамента футбольных технологий FIFA Йоханнес Хольцмюллер.Генсек АФУ Аваз Максумов вошел в Комитет FIFA по пляжному футболу, а руководитель отдела женского футбола Юлия Панина — в Комитет по соревнованиям среди женских национальных сборных.

