https://uz.sputniknews.ru/20251014/bezrukov-press-konferentsiya-sputnik-uzbekistan-52684240.html

Ташкент, Есенин, Высоцкий и "Хулиган": Сергей Безруков об Узбекистане

Ташкент, Есенин, Высоцкий и "Хулиган": Сергей Безруков об Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Народный артист России приехал в Ташкент с музыкально-поэтическим спектаклем "Хулиган. Исповедь", в котором рассказывает о судьбе великого русского поэта

2025-10-14T15:10+0500

2025-10-14T15:10+0500

2025-10-14T15:10+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

узбекистан

ташкент

россия

сергей безруков

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52683448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6f7e1153c159826ea2d69b8b86ea518.jpg

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция народного артиста России Сергея Безрукова.Речь шла о целях его приезда в Узбекистан, культурных инициативах и творческих планах.Сергей Безруков приехал в Ташкент с музыкально-поэтическим спектаклем "Хулиган. Исповедь", в котором рассказывает о судьбе великого русского поэта, читая произведения Есенина и исполняя песни на его стихи.В спектакле звучат и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады, чтобы показать зрителям, насколько разным был один из ярчайших представителей Серебряного века.Безруков рассказал, что уже ведутся переговоры с хокимиятом и принято предварительное решение об установке памятника Есенину в Ташкенте.Он напомнил, что Есенин бывал в Ташкенте и Самарканде, где, вдохновившись восточной культурой, создал цикл "Персидские мотивы".Сергей Безруков также отметил особую роль Ташкента как центра притяжения искусства и театра.В завершении медиа мероприятия Сергей Безруков исполнил легендарную песню Владимира Высоцкого "Кони привередливые".Эмоциональное исполнение одного из самых пронзительных произведений Высоцкого стало настоящим украшением встречи, еще раз напомнив о силе русского слова и искренности настоящего искусства.Полное видео пресс-конференции смотрите по ссылке.

узбекистан

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент есенин высоцкий сергей безруков