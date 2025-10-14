https://uz.sputniknews.ru/20251014/bezrukov-press-konferentsiya-sputnik-uzbekistan-52684240.html
Ташкент, Есенин, Высоцкий и "Хулиган": Сергей Безруков об Узбекистане
Народный артист России приехал в Ташкент с музыкально-поэтическим спектаклем "Хулиган. Исповедь", в котором рассказывает о судьбе великого русского поэта
2025-10-14T15:10+0500
2025-10-14T15:10+0500
2025-10-14T15:10+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52683448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6f7e1153c159826ea2d69b8b86ea518.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция народного артиста России Сергея Безрукова.Речь шла о целях его приезда в Узбекистан, культурных инициативах и творческих планах.Сергей Безруков приехал в Ташкент с музыкально-поэтическим спектаклем "Хулиган. Исповедь", в котором рассказывает о судьбе великого русского поэта, читая произведения Есенина и исполняя песни на его стихи.В спектакле звучат и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады, чтобы показать зрителям, насколько разным был один из ярчайших представителей Серебряного века.Безруков рассказал, что уже ведутся переговоры с хокимиятом и принято предварительное решение об установке памятника Есенину в Ташкенте.Он напомнил, что Есенин бывал в Ташкенте и Самарканде, где, вдохновившись восточной культурой, создал цикл "Персидские мотивы".Сергей Безруков также отметил особую роль Ташкента как центра притяжения искусства и театра.В завершении медиа мероприятия Сергей Безруков исполнил легендарную песню Владимира Высоцкого "Кони привередливые".Эмоциональное исполнение одного из самых пронзительных произведений Высоцкого стало настоящим украшением встречи, еще раз напомнив о силе русского слова и искренности настоящего искусства.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция народного артиста России Сергея Безрукова.
Речь шла о целях его приезда в Узбекистан, культурных инициативах и творческих планах.
Сергей Безруков приехал в Ташкент с музыкально-поэтическим спектаклем "Хулиган. Исповедь", в котором рассказывает о судьбе великого русского поэта, читая произведения Есенина и исполняя песни на его стихи.
В спектакле звучат и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады, чтобы показать зрителям, насколько разным был один из ярчайших представителей Серебряного века.
Безруков рассказал, что уже ведутся переговоры с хокимиятом и принято предварительное решение об установке памятника Есенину в Ташкенте.
Он напомнил, что Есенин бывал в Ташкенте и Самарканде, где, вдохновившись восточной культурой, создал цикл "Персидские мотивы".
"Есенин впитывал ту самую Персию здесь, в Ташкенте. Был очарован культурой Узбекистана и влюблен в Самарканд", — сказал артист.
Сергей Безруков также отметил особую роль Ташкента как центра притяжения искусства и театра.
“Здесь такие гиганты, представители богатейшей культуры. Есть национальный театр, русский театр, филиал ВГИКа. Возрождение театральных традиций — важная задача. Хочется почаще приезжать именно с постановками высокого уровня”, — подчеркнул актер.
В завершении медиа мероприятия Сергей Безруков исполнил легендарную песню Владимира Высоцкого "Кони привередливые".
Эмоциональное исполнение одного из самых пронзительных произведений Высоцкого стало настоящим украшением встречи, еще раз напомнив о силе русского слова и искренности настоящего искусства.
Полное видео пресс-конференции смотрите по ссылке
.