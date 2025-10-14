https://uz.sputniknews.ru/20251014/press-tsentr-sputnik-biobezopasnost-stran-eaeu-52680768.html

В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

В пресс-центре Sputnik обсудят биобезопасность стран ЕАЭС

Речь пойдет о том, насколько опасен новый штамм коронавируса — "стратус", как укрепить иммунитет в преддверии сезона простуд и почему все больше людей страдают аутоиммунными заболеваниями

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Минск – Астана – Бишкек – Ереван – Ташкент на тему: "Биобезопасность стран ЕАЭС" с участием академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.Мероприятие пройдет 16 октября в 13.00 по ташкентскому времени.Участники в Минске, Астане, Бишкеке, Ереване, Ташкенте — представители СМИ.Темы для обсуждения:

