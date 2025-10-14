Психосоматолог рассказала о пользе "обнимашек"

https://uz.sputniknews.ru/20251014/psixosomatolog-rasskazala-o-polze-obnimashek-52681960.html

Специалист пояснила, почему объятия и рукопожатия необходимы для общего благополучия человека

Теплые прикосновения могут снижать уровень стресса, повышать настроение и ускорять восстановление после болезней, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-психосоматолога Екатерину Тур. По ее словам, исследования показывают, что физический контакт, например, объятия или рукопожатие, активирует выделение гормонов счастья.Она добавила, что объятия перед сном также положительно сказываются на здоровье.Она считает, что в телесных контактах есть и своя биологическая логика."Тактильный контакт влияет на гормональный фон: меньше кортизола, мягче реакция организма на стресс. Прикосновения близких полезны — это факт. Обязательно используйте их в обычной жизни, чтобы лучше себя чувствовать. 20 секунд объятия — и ваша стресс-система переключается вниз. Вывод: телесные контакты — бесплатная физиология безопасности, а не романтическая метафора", — резюмировала Екатерина Тур.

