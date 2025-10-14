Психосоматолог рассказала о пользе "обнимашек"
Специалист пояснила, почему объятия и рукопожатия необходимы для общего благополучия человека.
Теплые прикосновения могут снижать уровень стресса, повышать настроение и ускорять восстановление после болезней, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-психосоматолога Екатерину Тур.
По ее словам, исследования показывают, что физический контакт, например, объятия или рукопожатие, активирует выделение гормонов счастья.
"Прикосновения, которые вам приятны, ослабляют выброс кортизола, особенно у женщин. Самоприкосновение оказывает такое же действие, помогая в напряженных ситуациях. Положите ладони на сердце и живот — это тоже нормализует гормональный фон. Также обеспечивается защита от инфекций, связанных со стрессом. У тех, кого часто обнимают, сокращается вероятность подхватить вирус. Даже если они заболевают, то в легкой форме. Теплый телесный контакт уменьшает реактивность артериального давления в сложных ситуациях. Кроме того, активизируется механизм регуляции эмоций, ослабляется деятельность участков мозга, реагирующих на угрозы", — пояснила специалист.
Она добавила, что объятия перед сном также положительно сказываются на здоровье.
"Новое исследование в Journal of Social and Personal Relationships, проведенное с участием 143 пар, показало, что тесный физический контакт в момент засыпания ("ложка", лицом к лицу, переплетенные позы) уменьшает стрессовое воздействие. Однако связи с качеством сна не обнаружено — важны сами короткие прикосновения при засыпании, а не то, как вы лежите всю ночь", — рассказала эксперт.
Она считает, что в телесных контактах есть и своя биологическая логика.
"Тактильный контакт влияет на гормональный фон: меньше кортизола, мягче реакция организма на стресс. Прикосновения близких полезны — это факт. Обязательно используйте их в обычной жизни, чтобы лучше себя чувствовать. 20 секунд объятия — и ваша стресс-система переключается вниз. Вывод: телесные контакты — бесплатная физиология безопасности, а не романтическая метафора", — резюмировала Екатерина Тур.