Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Психосоматолог рассказала о пользе "обнимашек"
Sputnik Узбекистан
Специалист пояснила, почему объятия и рукопожатия необходимы для общего благополучия человека
Теплые прикосновения могут снижать уровень стресса, повышать настроение и ускорять восстановление после болезней, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-психосоматолога Екатерину Тур. По ее словам, исследования показывают, что физический контакт, например, объятия или рукопожатие, активирует выделение гормонов счастья.Она добавила, что объятия перед сном также положительно сказываются на здоровье.Она считает, что в телесных контактах есть и своя биологическая логика."Тактильный контакт влияет на гормональный фон: меньше кортизола, мягче реакция организма на стресс. Прикосновения близких полезны — это факт. Обязательно используйте их в обычной жизни, чтобы лучше себя чувствовать. 20 секунд объятия — и ваша стресс-система переключается вниз. Вывод: телесные контакты — бесплатная физиология безопасности, а не романтическая метафора", — резюмировала Екатерина Тур.
Психосоматолог рассказала о пользе "обнимашек"

22:03 14.10.2025
Специалист пояснила, почему объятия и рукопожатия необходимы для общего благополучия человека.
Теплые прикосновения могут снижать уровень стресса, повышать настроение и ускорять восстановление после болезней, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-психосоматолога Екатерину Тур.
По ее словам, исследования показывают, что физический контакт, например, объятия или рукопожатие, активирует выделение гормонов счастья.
"Прикосновения, которые вам приятны, ослабляют выброс кортизола, особенно у женщин. Самоприкосновение оказывает такое же действие, помогая в напряженных ситуациях. Положите ладони на сердце и живот — это тоже нормализует гормональный фон. Также обеспечивается защита от инфекций, связанных со стрессом. У тех, кого часто обнимают, сокращается вероятность подхватить вирус. Даже если они заболевают, то в легкой форме. Теплый телесный контакт уменьшает реактивность артериального давления в сложных ситуациях. Кроме того, активизируется механизм регуляции эмоций, ослабляется деятельность участков мозга, реагирующих на угрозы", — пояснила специалист.
Она добавила, что объятия перед сном также положительно сказываются на здоровье.
"Новое исследование в Journal of Social and Personal Relationships, проведенное с участием 143 пар, показало, что тесный физический контакт в момент засыпания ("ложка", лицом к лицу, переплетенные позы) уменьшает стрессовое воздействие. Однако связи с качеством сна не обнаружено — важны сами короткие прикосновения при засыпании, а не то, как вы лежите всю ночь", — рассказала эксперт.
Она считает, что в телесных контактах есть и своя биологическая логика.
"Тактильный контакт влияет на гормональный фон: меньше кортизола, мягче реакция организма на стресс. Прикосновения близких полезны — это факт. Обязательно используйте их в обычной жизни, чтобы лучше себя чувствовать. 20 секунд объятия — и ваша стресс-система переключается вниз. Вывод: телесные контакты — бесплатная физиология безопасности, а не романтическая метафора", — резюмировала Екатерина Тур.
