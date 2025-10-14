https://uz.sputniknews.ru/20251014/samym-krupnym-pokupatelem-uzbekskogo-vinograda-iz-stran-eaes-stala-rossiya-52696874.html

Самым крупным покупателем узбекского винограда из стран ЕАЭС стала Россия

Самым крупным покупателем узбекского винограда из стран ЕАЭС стала Россия

Sputnik Узбекистан

За восемь месяцев 2025 года объем поставок свежего винограда из Узбекистана вырос почти в полтора раза

2025-10-14T17:34+0500

2025-10-14T17:34+0500

2025-10-14T17:39+0500

еаэс и узбекистан

инфографика

узбекистан

экспорт

виноград

страны

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52692143_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bdd66fd77b565cee4c12e5c26b1f31d1.png

В январе – августе этого года Узбекистан экспортировал в 19 стран 86,2 тыс. тонн винограда на $78,3 млн.Объем поставок свежего винограда вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основные партнеры — страны ЕАЭС: Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь.Из стран Союза больше всего узбекского винограда — свыше 63 тыс. тонн — закупила Россия.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

страны

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан экспорт виноград страны