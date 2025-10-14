https://uz.sputniknews.ru/20251014/samym-krupnym-pokupatelem-uzbekskogo-vinograda-iz-stran-eaes-stala-rossiya-52696874.html
Самым крупным покупателем узбекского винограда из стран ЕАЭС стала Россия
Самым крупным покупателем узбекского винограда из стран ЕАЭС стала Россия
За восемь месяцев 2025 года объем поставок свежего винограда из Узбекистана вырос почти в полтора раза
В январе – августе этого года Узбекистан экспортировал в 19 стран 86,2 тыс. тонн винограда на $78,3 млн.Объем поставок свежего винограда вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основные партнеры — страны ЕАЭС: Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь.Из стран Союза больше всего узбекского винограда — свыше 63 тыс. тонн — закупила Россия.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
17:34 14.10.2025 (обновлено: 17:39 14.10.2025)
За восемь месяцев 2025 года объем поставок свежего винограда из Узбекистана вырос почти в полтора раза.
В январе – августе этого года Узбекистан экспортировал в 19 стран 86,2 тыс. тонн винограда на $78,3 млн.
Объем поставок свежего винограда вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Основные партнеры — страны ЕАЭС: Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь.
Из стран Союза больше всего узбекского винограда — свыше 63 тыс. тонн — закупила Россия.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.