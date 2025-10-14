Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20251014/samym-krupnym-pokupatelem-uzbekskogo-vinograda-iz-stran-eaes-stala-rossiya-52696874.html
Самым крупным покупателем узбекского винограда из стран ЕАЭС стала Россия
Самым крупным покупателем узбекского винограда из стран ЕАЭС стала Россия
Sputnik Узбекистан
За восемь месяцев 2025 года объем поставок свежего винограда из Узбекистана вырос почти в полтора раза
2025-10-14T17:34+0500
2025-10-14T17:39+0500
еаэс и узбекистан
инфографика
узбекистан
экспорт
виноград
страны
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52692143_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bdd66fd77b565cee4c12e5c26b1f31d1.png
В январе – августе этого года Узбекистан экспортировал в 19 стран 86,2 тыс. тонн винограда на $78,3 млн.Объем поставок свежего винограда вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основные партнеры — страны ЕАЭС: Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь.Из стран Союза больше всего узбекского винограда — свыше 63 тыс. тонн — закупила Россия.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
страны
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52692143_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d66d45aed769264430451bd5562e5189.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан экспорт виноград страны
узбекистан экспорт виноград страны

Самым крупным покупателем узбекского винограда из стран ЕАЭС стала Россия

17:34 14.10.2025 (обновлено: 17:39 14.10.2025)
Подписаться
За восемь месяцев 2025 года объем поставок свежего винограда из Узбекистана вырос почти в полтора раза.
В январе – августе этого года Узбекистан экспортировал в 19 стран 86,2 тыс. тонн винограда на $78,3 млн.
Объем поставок свежего винограда вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Основные партнеры — страны ЕАЭС: Россия, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь.
Из стран Союза больше всего узбекского винограда — свыше 63 тыс. тонн — закупила Россия.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Страны ЕАЭС, куда Узбекистан экспортирует виноград - Sputnik Узбекистан
Страны ЕАЭС, куда Узбекистан экспортирует виноград - Sputnik Узбекистан
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0