ШОС предоставили статус Наблюдателя при СНГ — что это дает

Это свидетельствует о близости целей и принципов обеих организаций, общности их позиций по ключевым вопросам международной повестки. Оба объединения привержены равному и полному соблюдению общепризнанных принципов и норм международного права

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. ШОС предоставили статус Наблюдателя при Содружестве Независимых Государств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Как отмечалось, особый интерес Шанхайская организация сотрудничества проявляет к взаимодействию:Все эти направления определены в Меморандуме о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Исполнительным комитетом СНГ, подписанном 12 апреля 2005-го.По приглашению председательствующей стороны Наблюдатель сможет принимать участие и выступать на заседаниях высших и отраслевых органов Содружества, не участвуя лишь в обсуждении и принятии ими решений. Статус также предполагает расширение взаимодействия между постоянно действующими исполнительными структурами обеих организаций.В целом это позволит еще активнее развивать взаимовыгодное сотрудничество ШОС и СНГ, добавили в пресс-службе Исполкома Содружества.

