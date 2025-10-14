СВО: российская армия освободила Балаган в ДНР
15:50 14.10.2025 (обновлено: 15:53 14.10.2025)
Также Вооруженные силы России взяли под контроль остров Переяславский на Херсонском направлении.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Балаган в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Балаган Донецкой Народной Республики, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли:
до 550 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
шесть пикапов;
орудие полевой артиллерии.
Кроме того, группировка "Днепр" взяла под полный контроль остров Переяславский на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости.