Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: российская армия освободила Балаган в ДНР
СВО: российская армия освободила Балаган в ДНР
Также ВС России взяли под контроль остров Переяславский на Херсонском направлении.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Балаган в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Также они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли:Кроме того, группировка "Днепр" взяла под полный контроль остров Переяславский на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости.
15:50 14.10.2025 (обновлено: 15:53 14.10.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР.
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Также Вооруженные силы России взяли под контроль остров Переяславский на Херсонском направлении.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Балаган в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Балаган Донецкой Народной Республики, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли:
до 550 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
шесть пикапов;
орудие полевой артиллерии.
Кроме того, группировка "Днепр" взяла под полный контроль остров Переяславский на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости.
