СВО: российская армия освободила Балаган в ДНР

Sputnik Узбекистан

Также ВС России взяли под контроль остров Переяславский на Херсонском направлении.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Балаган в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Также они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли:Кроме того, группировка "Днепр" взяла под полный контроль остров Переяславский на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости.

